Mercedes-Benz выплатит компенсации владельцам старых дизельных машин

Концерн Daimler предлагает клиентам Mercedes-Benz субсидию в размере 3000 евро для модернизации фильтров выхлопных газов. Получить деньги смогут владельцы штутгартских дизельных автомобилей, соответствующих стандарту Евро-5, то есть выпущенных в конце 2000-х, начале 2010-х годов

Это вынужденная мера. Дело в том, что немецкие муниципалитеты получили возможность запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, не соответствующих нормам выброса. Соответственно, субсидия будет доступна в тех землях, где владельцы старых дизелей могут столкнуться с законодательным запретом эксплуатации автомобилей

Пока программа денежных компенсаций касается только машин с бензиновыми двигателями стандарта Евро-5, поскольку Mercedes-Benz одобрил пакет доработок для этих моторов. Не исключено, что в будущем «Даймлер» подготовит компенсацию и для агрегатов на тяжелом топливе.