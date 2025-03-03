Mercedes готовит новый электрический E-Class

Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту полностью электрическии? E-Class, которыи? поступит в продажу в 2027 году и заменит модель EQE. В интернете были опубликованы фотографии с зимних тестов электроседана

Пока компания скрывает новыи? E-Class под кузовом EQE, без какои?-либо маскировки. Однако благодаря ранее опубликованным тизерам, известно, что модель получит традиционныи? дизаи?н седана в фирменнои? стилистике Mercedes-Benz. В рамках новои? стратегии компания планирует унифицировать дизаи?н электрических и бензиновых моделеи?, чтобы сохранить единыи? стиль в модельном ряду.

Электрическии? E-Class построят на новои? платформе MB.EA, в то время, как бензиновая версия, вероятно, останется на архитектуре MRA2. Колесная база новинки окажется короче, чем у EQE (3120 мм), но длиннее, чем у актуального E-Class W214 (2961 мм). Ожидается, что седан получит улучшенную шумоизоляцию, продвинутые системы помощи водителю (L2++ и L3) и новеи?шее программное обеспечение.