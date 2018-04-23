Кроссоверы и седаны: два самых популярных сегмента на китайском автомобильном рынке. Потому решение совместить эти два кузова в одном кажется логичным. Причем, в Mercedes-Maybach сделали не приподнятный седан по типу Volvo S60 Cross Country и Lada Vesta Cross, а полноценный кроссовер.

Впечатление он вызывает, мягко говоря, неоднозначное. Если спереди прослеживаются параллели с шикарными концептами купе и кабриолета Vision Mercedes-Maybach 6, то дальше все выглядит слишком неоднозначно. Для концепта использовали новую платформу MBH, на ней будет построено следующее поколение Mercedes-Benz GLS, то есть это полноценная вседорожная тележка, а не позаимстованная у легковушки.

В движение Mercedes-Maybach Ulitmate Luxury приводится четырьмя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Они питаются от блока батарей емкостью 80 киловатт-часов. Запас хода заявлен на уровне в 500 километров по старой европейской методике NEDC и 320 километров по более реалистичной американской EPA.

«Ультимативная роскошь» концепта, это прежде всего салон. Он обшит белоснежной кожей, здесь есть вставки из очень дорогих пород дерева и даже белого золота. Реверанс в сторону китайской публики: набор для чайной церемонии, который разместился в нише между задними сиденьями. В Mercedes-Maybach оговариваются, что для других рынков набор может быть другим. Видимо, подразумевая бутылку шампанского и бокалы для него.

Концепт оснащен новейшей информационно-развлекательной системой MBUX, управлять которой можно голосом и жестами. Основная «фишка» MBUX: способность самообучаться и подстраивать климат-контроль, освещение и ароматизацию салона под настроение пассажиров.

Будем надеяться, что серийный вариант кроссовера Mercedes-Maybach, который появится примерно через год после премьеры модели GLS, все же будет иметь более традиционный для кроссоверов «универсальный» тип кузова. А вот передняя часть, судя по тому, что она повторяется уже на третьем концепте, перекочует на серийные модели без изменений.