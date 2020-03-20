Mercedes отправит на сервис более 300 автомобилей

Немецкая компания вернет новые автомобили, которые были проданы в России с 2019 года по настоящее время

Компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать в России 327 своих автомобилей. Под сервисную акцию попали модели A-Class, В-Class, CLA, GLE и GLS, которые были проданы с 2019 года по настоящее время. Об этом говорится в официальном сообщении Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении ведомства.

На всех отзываемых автомобилях адаптируют конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.