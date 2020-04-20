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20 апр 2020

Mercedes отзовет в России четыре модели

Mercedes отзовет в России четыре модели
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания отправит на сервис седаны E-Class и S-Class, внедорожники G-Class, а также суперкары AMG GT

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России четырех моделей: седанов E-Class и S-Class, внедорожника G-Class и суперкара AMG GT. Всего на сервис отправят 489 автомобилей, выпущенных с мая 2018 по апрель 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Сервисная акция объявлена по причине того, что «эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации».

Mercedes-Benz уведомит владельцев причастных к акции автомобилей о необходимости обратиться к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров транспортных средств в документе на странице Росстандарта. На машинах будет заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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