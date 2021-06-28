Mercedes поздравил Porsche с рекордом

Нюрбургринг и рекордные заезды на нем – больная тема для каждого автопроизводителя. Более того, эта история является полем для стеба друг над другом.

Буквально недавно мы писали о том, что Porsche прекрасно выступила на Нюрбургринге, заполучив рекорд среди серийных спорткаров. А теперь мы предоставим одно важное уточнение – предыдущим рекордсменом был Mercedes-Benz AMG GT. 911-й опередил его почти за пять секунд.

В Mercedes, впрочем, порадовались за своих коллег и даже поздравили их через социальные сети, правда, все было сделано с особым цинизмом! Пост Mercedes-AMG начинается со слов о том, что компании всегда импонировали справедливые соревнования. Однако следом в тексте упоминаются доработки машины Porsche, которые потребовались для того, чтобы обойти «серийный Mercedes-AMG GT Black Series». Так что, между строк читается следующее: «вы конечно молодцы, но без доработок явно показать ничего не сможете.»