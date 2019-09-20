Mercedes прекратил разработку бензиновых моторов

Главный инженер Daimler заявил, что на данный момент концерн больше не собирается работать над созданием двигателей внутреннего сгорания нового поколения

Теперь же концерн сконцентрируется на освоении электрического направления, что неудивительно, с учетом общих тенденций рынка. В интервью изданию Auto Motor und Sport главный инженер немецкого концерна Маркус Шэфер рассказал, что совсем недавно Daimler выпустил шестицилиндровые рядные двигатели нового поколения для целого ряда моделей, в том числе Mercedes-Benz E-Class и S-Class. Они же могут оказаться и последними, так как в дальнейшей стратегии концерна пока нет планов по разработке новых ДВС. При этом нельзя исключать, что впоследствии немцы снова начнут работать над созданием бензиновых моторов следующего поколения.

Однако, на данный момент Daimler намерен полностью сконцентрировать над работами в области электрических систем, «зеленых» силовых агрегатов и батарей. Недавно концерн уже представил целый ряд коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов, работающих исключительно на электрической тяге.