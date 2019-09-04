Mercedes раскроет какую-то тайну

Компания опубликовала тизерное изображение неизвестного седана, который представят 10 сентября на автосалоне во Франкфурте

Весь автомобиль - это один большой секрет. Производитель лишь обмолвился о том, что новинка получит электрическую силовую установку. С большой долей вероятности можно говорить о том, что нам представят концепт из электрической линейки EQ. Может быть, это будет прототип флагманского седана EQS. К слову, серийная версия этого автомобиля будет представлена в начале следующего года.

О нем известно также немного: машину построят на платформе MEA, а в движение она будет приводиться с помощью двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях. Суммарная мощность автомобиля превысит 400 лошадиных сил. Запас хода будет составлять 500-600 километров.