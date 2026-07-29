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29 июл 2026

Mercedes-Benz показал обновленный кемпер Marco Polo

Mercedes-Benz показал обновленный кемпер Marco Polo
Автор фото: фирма-производитель

Главным изменением стала новая подъемная крыша, которая заметно увеличивает внутреннее пространство

Новая конструкция обеспечивает в задней части салона 370 мм дополнительного пространства над головой. Это на 100 мм больше по сравнению с предыдущей версией. Для крыши также доступны светодиодная подсветка, сдвижной люк и панорамное остекление. Кроме этого, Marco Polo получил новый съемный тент и оконные шторки на магнитах. В оснащение новые сиденья и ящики, холодильник на 40 литров, а также аудиосистема с восемью динамиками и сабвуфером, которая теперь работает и при выключенной мультимедийной системы.

Кемпер предложен с дизельным мотором мощностью 163, 190 или 237 л.с. Все версии работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть задний или полный. Самая мощная модификация способна разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды.

При написании новости использовалась информация:
autoevolution

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