Наконец представлен электрический Гелендваген G580

Компания Mercedes-Benz полностью рассекретила электрический G-Class, который получил название не EQS как все ожидали, а более привычный индекс G580, но с припиской “с технологией EQ”

Обещанные четыре электромотора, которые устанавливаются по одному на каждое колесо, в сумме имеют мощность в 579 л.с., а крутящий момент составляет внушительные 1164 Нм. Это позволит разогнаться до “сотни” за 4,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 292 км/ч. Емкость аккумулятора - 116 кВт*ч. К сожалению, запас хода пока не объявлен, но отмечается, что с зарядкой на 200 кВт автомобиль сможет “заправиться” с 10% до 80% за 32 минуты.

Отдельно отметим внедорожный потенциал у “электрогелика”, не зря же в рекламной компании именно на это был сделан акцент. Дорожный просвет - 248 мм. Глубина преодолеваемого брода - 850 мм. Углы въезда и съезда равны 32 и 30,7 градусам соответственно. Напомним, что флагманская версия получила функцию танкового разворота G-Turn, а также G-Steering, позволяющую сократить угол поворота.

Теперь поговорим о дизайне. Как и предполагалось, G580 внешне не сильно отличается от актуальной модификации, но при этом получил свой “электрический” шарм. Фактически, главным атрибутом электрической версии стала вставка под решетку радиатора со светодиодным обрамлением. Из других доработок можно заметить приподнятый капот, прорези в задних колесных арках, спойлер и квадратный бокс запасного колеса, где теперь хранится кабель зарядки.

Салон остался на прежнем уровне. На передней панели расположились два экрана Mercedes MBUX диагоналями по 12,3 дюйма каждый. Один отвечает за “приборку”, а другой за мультимедийное сопровождение. Есть поддержка распознования голоса по команде “Эй, Мерседес”, а такжи систем Android Auto и Apple CarPlay. Из дополнительных функций тут подстаканники с контролем температуры напитка, аудиосистема Burmester Dolby Atmos с 3D-объемным звуком, а также выбор из двух имитаций рева ДВС под названиями "Aura" и "Event".

Цены пока не объявлены, но предполагается, что начальная стоимость будет стартовать с 180 000 долларов, что примерно эквивалентно 16 900 000 рублей.

