Автомобильный портал Motorpage
24 апр 2024

Наконец представлен электрический Гелендваген G580

Наконец представлен электрический Гелендваген G580
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz полностью рассекретила электрический G-Class, который получил название не EQS как все ожидали, а более привычный индекс G580, но с припиской “с технологией EQ”

Обещанные четыре электромотора, которые устанавливаются по одному на каждое колесо, в сумме имеют мощность в 579 л.с., а крутящий момент составляет внушительные 1164 Нм. Это позволит разогнаться до “сотни” за 4,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 292 км/ч. Емкость аккумулятора - 116 кВт*ч. К сожалению, запас хода пока не объявлен, но отмечается, что с зарядкой на 200 кВт автомобиль сможет “заправиться” с 10% до 80% за 32 минуты.

Отдельно отметим внедорожный потенциал у “электрогелика”, не зря же в рекламной компании именно на это был сделан акцент. Дорожный просвет - 248 мм. Глубина преодолеваемого брода - 850 мм. Углы въезда и съезда равны 32 и 30,7 градусам соответственно. Напомним, что флагманская версия получила функцию танкового разворота G-Turn, а также G-Steering, позволяющую сократить угол поворота.

Теперь поговорим о дизайне. Как и предполагалось, G580 внешне не сильно отличается от актуальной модификации, но при этом получил свой “электрический” шарм. Фактически, главным атрибутом электрической версии стала вставка под решетку радиатора со светодиодным обрамлением. Из других доработок можно заметить приподнятый капот, прорези в задних колесных арках, спойлер и квадратный бокс запасного колеса, где теперь хранится кабель зарядки. 

Салон остался на прежнем уровне. На передней панели расположились два экрана Mercedes MBUX диагоналями по 12,3 дюйма каждый. Один отвечает за “приборку”, а другой за мультимедийное сопровождение. Есть поддержка распознования голоса по команде “Эй, Мерседес”, а такжи систем Android Auto и Apple CarPlay. Из дополнительных функций тут подстаканники с контролем температуры напитка, аудиосистема Burmester Dolby Atmos с 3D-объемным звуком, а также выбор из двух имитаций рева ДВС под названиями "Aura" и "Event".

Цены пока не объявлены, но предполагается, что начальная стоимость будет стартовать с 180 000 долларов, что примерно эквивалентно 16 900 000 рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz Vision AMG Concept (2022)

Mercedes-AMG разрабатывает электрический кроссовер мощностью свыше 1000 л.с.

12 апреля 2024
Mercedes-Benz EQS (2025)

Mercedes-Benz EQS получил обновление

11 апреля 2024
Mercedes-Benz G-класс

Презентацию электрического Гелендвагена проведут в этом месяце

09 апреля 2024
Mercedes-Benz G-Class (2025)

Mercedes-Benz G-Сlass получил обновление

27 марта 2024

Электрический Mercedes-AMG создаст конкуренцию Porsche Taycan

19 марта 2024
Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury Concept (2018)

Концептуальный внедорожный седан от Mercedes-Maybach не получит серийную версию

29 февраля 2024

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rising R7 - rising r7 (2024) всё выше и выше... Тест драйв
19 апреля 2024

Rising R7
"Всё выше и выше..."
Jetour T2 - jetour t2 (2024) в костюме внедорожника
Тест драйв
16 апреля 2024

Jetour T2
"В костюме внедорожника"
Changan Hunter - changan hunter plus (2023) пора на охоту
Тест драйв
12 апреля 2024

Changan Hunter
"Пора на охоту"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 0 3