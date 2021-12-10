Немецкие власти разрешили Mercedes использовать автопилот на дорогах страны

Компания Mercedes-Benz откроет доступ водителям седанов S-класса к системе автономного управления третьего уровня в первой половине 2022 года. Концерн заявил, что руководству удалось уладить вопросы с властями страны.

Конечно же, есть целый ряд условий. Во-первых, не все дороги доступны для передвижения в автономном режиме- в распоряжении владельцев Мерседесов находятся лишь немногим больше тринадцати тысяч километров путей. Во-вторых, у автопилота есть ограничение скорости – 60 километров в час.

Drive Pilot работает на базе информации, получаемой с комплекса датчиков. В него входят как традиционные радары и лидар, так и необычные компоненты — например, микрофон для обнаружения сигналов машин спецслужб и датчик влажности в колёсной арке. Кроме того, система имеет доступ к трёхмерным картам местности, которые обновляются «по воздуху». Совсем скоро этот комплекс дебютирует и на модели EQS