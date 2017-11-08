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8 ноя 2017

Непроизведенный гиперкар Mercedes-AMG выставили на продажу

Непроизведенный гиперкар Mercedes-AMG выставили на продажу
Автор фото: фирма-производитель

На одном из самых популярных в Европе сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось предложение приобрести гиперкар Mercedes-AMG Project ONE. Несмотря на то, что покупатель будет вторым владельцем (первым станет тот, кто ее выставил на продажу) гиперкар предлагается за 4,51 миллиона евро, тогда как заявленная цена гиперкара составляет 2,27 миллиона евро.

Деликатности ситуации добавляет тот факт, что автомобиль еще не произведен. Да, весь тираж Project ONE был продан еще до его премьеры на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года, но покупателей можно понять: у машины уж слишком ограниченный тираж: всего будет выпущено 275 гиперкаров. Продавец говорит, что отгрузка выставленного на продажу гиперкара намечена на первую половину следующего года.

Гиперкар имеет среднемоторную компоновку. Его силовая установка состоит из 1,6-литрового двигателя V6, позаимствованного у болида Формулы 1, оснащенного четырьмя турбинами, одна из которых имеет электрический привод. Мощность турбомотора: 671 л.с. и все они передаются на задние колеса. Передние же получили по отдельному электромотору мощностью 161 л.с. (120 кВт). Суммарная мощность силовой установки составляет 1000 л.с. Они питаются от блока батарей  весом в 100 килограммов.

В Mercedes-AMG даже не называют цифр разгона до 100 км/ч, ограничившись информацией о том, что Project ONE набирает 200 км/ч менее чем за 6 секунд, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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