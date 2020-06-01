Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2020

Новый Mercedes-Benz SL отдаст дань классике

Новый Mercedes-Benz SL отдаст дань классике

Mercedes-Benz SL будущего поколения унаследует стилистические черты модели Mercedes-Benz 300 SL середины прошлого века, которую за необычные двери прозвали «Крылом чайки»

В интервью изданию Autocar главный дизайнер марки Гордон Вагенер, новый Mercedes-Benz SL сделают похожим на «Крыло чайки». Родстер будущего поколения может дебютировать в 2021 году и обещает стать наиболее похожим на 300 SL «Мерседесом» в истории марки. Вагенер при этом отметил, что не собирается проводить точную адаптацию ретростиля к современному дизайну, но общая стилистика и ряд деталей будет намекать на «Крыло чайки».

Уже известно, что новинка разделит платформу с новым купе AMG GT. Предположительно, родстер получит облегчённый тканевый верх вместо металлической крыши у автомобиля текущего поколения. На вершине модельной линейки, по предварительным данным, окажется версия SL 73 от подразделения Mercedes-AMG, которую вооружат гибридной силовой установкой на базе четырёхлитрового V8 с битурбонаддувом и электромотора совокупной мощностью порядка 800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes намекнул на премьеру обновленных купе и кабриолета E-Class

20 мая 2020
Posaidon Mercedes-AMG A 45 S

Тюнеры хотят вознести Mercedes на вершину славы

28 апреля 2020
Mercedes-Benz G-Class

Mercedes отправит на сервис 500 «Гелендвагенов» в России

21 апреля 2020
Mercedes-Benz S-Class 2018

Mercedes отзовет в России четыре модели

20 апреля 2020

Электрический флагман Mercedes-Benz получит AMG-версию

07 апреля 2020

Новый Mercedes-Benz CLA провалил «лосиный тест»

06 апреля 2020

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией? Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 3 3