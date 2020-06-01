Новый Mercedes-Benz SL отдаст дань классике

Mercedes-Benz SL будущего поколения унаследует стилистические черты модели Mercedes-Benz 300 SL середины прошлого века, которую за необычные двери прозвали «Крылом чайки»

В интервью изданию Autocar главный дизайнер марки Гордон Вагенер, новый Mercedes-Benz SL сделают похожим на «Крыло чайки». Родстер будущего поколения может дебютировать в 2021 году и обещает стать наиболее похожим на 300 SL «Мерседесом» в истории марки. Вагенер при этом отметил, что не собирается проводить точную адаптацию ретростиля к современному дизайну, но общая стилистика и ряд деталей будет намекать на «Крыло чайки».

Уже известно, что новинка разделит платформу с новым купе AMG GT. Предположительно, родстер получит облегчённый тканевый верх вместо металлической крыши у автомобиля текущего поколения. На вершине модельной линейки, по предварительным данным, окажется версия SL 73 от подразделения Mercedes-AMG, которую вооружат гибридной силовой установкой на базе четырёхлитрового V8 с битурбонаддувом и электромотора совокупной мощностью порядка 800 лошадиных сил.