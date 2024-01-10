Представлен электрический “Гелик”

На выставку CES 2024 компания Mercedes-Benz привезла электрическую версию внедорожника G-класса, которая будет называться EQG. Пока это только прототип, но официальный дебют уже относительно близко

Пока мало что известно об автомобиле. Внешний дизайн скрывается под фирменным камуфляжем, а салон спрятан за полностью тонированными стеклами. Безусловно, EQG напоминает концепт, который показали на рендерах еще в 2021 году, но заметны некоторые отличия. К примеру, решетка на серийной версии не станет полностью диодной панелью, а будет довольствоваться рядом прорезей и, вероятно, светящейся аркой. На крыше также нет платформы с дополнительным блоком света. В остальном автомобиль по форме кузова и дизайну полностью соответствует актуальному поколению G-класса.

Предполагается, что EQG будет представлен с двумя вариантами электрических силовых установок. Флагманская четырехместная комплектация получит технологию управления всеми колесами, что позволит делать круговой разворот на месте на 360 градусов. Согласно планам компании, официальная презентация внедорожника должна состояться в конце 2024 года, а поступить в продажу должен только в 2025 году.