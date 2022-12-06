Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2022

Представлен электрический Mercedes EQT

Представлен электрический Mercedes EQT
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение Mercedes-Benz Vans представило модель EQT — полностью электрический аналог компактвэна T-класса, дебютировавшего минувшей весной

Фактически, Т-класс – это немецкое прочтение французского фургончика Kangoo. Также и EQT – это перелицованная версия электрического Kangoo Z.E. Под капотом располагаются французские компоненты – 122-сильный электромотор и 45-киловаттная батарея, которая обеспечивает 300-километровый запас хода. В то же время немецкие инженеры смогли интегрировать сюда систему быстрой зарядки – от специального терминала батареи можно восполнить за 30 минут.

Кроме того, помимо обычного Mercedes EQT немецкая марка представила и Concept EQT Marco Polo — это полноценный кемпер с подъёмной крышей, более просторным салоном, походным кухонным набором в стандартной комплектации и опциональной солнечной панелью для пополнения заряда батареи.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz EQE 53 AMG (2023)

Mercedes-Benz будет регулировать мощность электрокаров по подписке

21 ноября 2022
Mercedes AMG One

Mercedes AMG One стал новым рекордсменом Нюрбургринга

11 ноября 2022

Mercedes-Benz уходит из России

26 октября 2022
Mercedes-Benz EQE SUV (2024)

Представлен Mercedes-Benz EQE SUV

17 октября 2022

Обнаружен самый надежный автомобиль в мире

13 октября 2022
Mercedes-Benz GLS 2020 вид сбоку

Россиянам не рекомендуется терять ключи от Mercedes

09 сентября 2022

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом» Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"

Написано новостей:

3 1 9 8 9