Представлен электрический Mercedes EQT

Подразделение Mercedes-Benz Vans представило модель EQT — полностью электрический аналог компактвэна T-класса, дебютировавшего минувшей весной

Фактически, Т-класс – это немецкое прочтение французского фургончика Kangoo. Также и EQT – это перелицованная версия электрического Kangoo Z.E. Под капотом располагаются французские компоненты – 122-сильный электромотор и 45-киловаттная батарея, которая обеспечивает 300-километровый запас хода. В то же время немецкие инженеры смогли интегрировать сюда систему быстрой зарядки – от специального терминала батареи можно восполнить за 30 минут.

Кроме того, помимо обычного Mercedes EQT немецкая марка представила и Concept EQT Marco Polo — это полноценный кемпер с подъёмной крышей, более просторным салоном, походным кухонным набором в стандартной комплектации и опциональной солнечной панелью для пополнения заряда батареи.