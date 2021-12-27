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27 дек 2021

Представлен один из самых быстрых Mercedes G-Class

Представлен один из самых быстрых Mercedes G-Class
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое ателье Performmaster подготовило интересный тюнинг-проект для Mercedes-Benz G-Class. Cообщается, что автомобиль является прямым конкурентом Brabus 900 Rocket Edition

Тюнинг от Performmaster – это серьезная работа с двигателем. Замена впуска и выпуска, перепрошивка электронного блока управления.  Доработок было произведено очень много, но и результат достойный  - 805 лошадиных сил мощности и 1050 Нм крутящего момента. Отметим, что максимальная скорость здесь составляет 260 километров в час (искусственное ограничение).

Любопытно, что, уже упомянутый, Brabus 900 Rocket Edition обладает 900-сильным двигателем, но проигрывает внедорожнику от Performmaster в разгоне до сотни -  3.69 против 3.7 секунд. Зато максимальная скорость у Brabus выше – 280 километров в час. Для сравнения – стандартный Mercedes-AMG G 63 разгоняется лишь до 220.

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