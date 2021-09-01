Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2021

Представлен самый мощный Mercedes AMG GT

Представлен самый мощный Mercedes AMG GT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-AMG рассекретила самую мощную версию лифтбека GT, которая получила наименование AMG GT 63 S E Performance. Автомобиль уникален хотя бы тем, что в нем применены гоночные технологии

Сразу поговорим о них. Все сосредоточено в аккумуляторной батарее – она ориентирована на максимально быстрые отдачу и приём энергии, а не на запас хода. В итоге на электротяге лифтбек может проехать всего 12 километров, но разогнаться при этом способен до 130 км/ч, после чего в дело вступает бензиновый двигатель. Он, к слову, четырёхлитровый и обладает турбонаддувом.  Что касается характеристик, то данный двигатель V8 развивает 639 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Электромотор же развивает более двухсот лошадиных сил.

Машина действительно получилась очень мощной – разгон до сотни занимает менее трех секунд. Вторую же сотню автомобиль набирает за десять секунд ровно! Максимальная скорость  ограничена на отметке в 315 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Mercedes анонсировали премьеру мощного спорткара

26 августа 2021
Mercedes-Benz Citan (2022)

Mercedes-Benz представил новый Сitan

26 августа 2021

Mercedes-Benz C-Class получил внедорожную версию

18 августа 2021
Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic (2021)

Mercedes выпустил бронированный S-Class

29 июля 2021
Mercedes-Benz Citan

Mercedes анонсировал премьеру нового Сitan

26 июля 2021
Mercedes-Benz EQA (2022) вид сбоку

Все Mercedes-Benz станут "зелеными" к 2025 году

22 июля 2021

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
KIA Seltos - kia seltos (2020) с kia seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью
Тест драйв
30 августа 2021

KIA Seltos
"С Kia Seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца
Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 8 1