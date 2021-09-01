Представлен самый мощный Mercedes AMG GT

Компания Mercedes-AMG рассекретила самую мощную версию лифтбека GT, которая получила наименование AMG GT 63 S E Performance. Автомобиль уникален хотя бы тем, что в нем применены гоночные технологии

Сразу поговорим о них. Все сосредоточено в аккумуляторной батарее – она ориентирована на максимально быстрые отдачу и приём энергии, а не на запас хода. В итоге на электротяге лифтбек может проехать всего 12 километров, но разогнаться при этом способен до 130 км/ч, после чего в дело вступает бензиновый двигатель. Он, к слову, четырёхлитровый и обладает турбонаддувом. Что касается характеристик, то данный двигатель V8 развивает 639 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Электромотор же развивает более двухсот лошадиных сил.

Машина действительно получилась очень мощной – разгон до сотни занимает менее трех секунд. Вторую же сотню автомобиль набирает за десять секунд ровно! Максимальная скорость ограничена на отметке в 315 километров в час.