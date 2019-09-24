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24 сен 2019

Российские Мерседесы могут загореться

Российские Мерседесы могут загореться
Автор фото: Автопанорама

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 4635 коммерческих автомобилей Sprinter, проданных  с августа 2017 г. по май 2018 года

В сообщении ведомства отмечается, что сервисная акция объявлена из-за неоптимальной прокладки жгута электропроводов двигателя, который может тереться о кронштейн. Перетирание может привести к неисправности электрических компонентов, что может вызвать в том числе переход двигателя в аварийный режим работы или его остановку. Кроме того, не исключено образование искры, что может вызвать возгорание.

Mercedes-Benz уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров в документе на странице Росстандарта. На автомобилях проведут проверку жгута проводки и при необходимости выполнят ремонт.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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