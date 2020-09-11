У Mercedes вновь возникли проблемы с патентами

Daimler AG второй раз за три недели проиграл в патентном споре. На этот раз второй стороной в разбирательстве стала японская компания Sharp

Суд Мюнхена постановил, что Daimler AG незаконно использовал ее патент. Напомним, в августе суд Мангейма (Германия) пришел к выводу, что Daimler AG нарушил патенты Nokia, использовав мобильные технологии в своих автомобилях без лицензии. Новое решение является аналогичным.

Второй случай стал частью борьбы сразу нескольких технологических компаний, которые подали в суд на немецкий концерн за нарушение патентов. Примечательно, что Nokia уже получила право запретить Daimler AG продавать автомобили Mercedes-Benz в Германии. Но загвоздка в том, что Nokia потребуется предоставить залог в размере $8,3 млрд. Эта сумма является гарантией покрытия возможного ущерба на тот случай, если решение будет отменено в апелляционном порядке.

Суд Мюнхена оказался менее строг и потребовал залог в размере всего €5,5 млн. В соответствии с законодательством Германии, если решение обжаловано, оно может быть исполнено только в том случае, когда победитель внесет залог. Эти деньги представляют собой гарантийный депозит, который другая сторона может использовать для покрытия своих убытков, если в конечном счете выиграет апелляцию.