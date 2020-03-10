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10 мар 2020

В Aston Martin откажутся от двигателей Mercedes

В Aston Martin откажутся от двигателей Mercedes

Mарка вынуждена искать замену мерседесовским двигателям V8. Так как немецкий производитель свернул не туда

Как сообщает портал Car and Driver, журналисты которого пообщались с главным исполнительным директором Aston Martin Энди Палмером,который заявил, что  марка вынуждена искать замену мерседесовским двигателям V8. «Mercedes не делает секрета из того, в каком направлении двигаются их силовые установки, и, очевидно, мы не приемлем четырехцилиндровых двигателей в наших Астонах». Напомним, что сейчас немецкими двигателями оснащаются три модели британской марки: DBX, DB11 и Vantage.

Поясним, речь идёт о том, что в Mercedes недавно заявили о том, что новый Mercedes-AMG C 63 может лишиться половины цилиндров и обзавестись гибридной силовой установкой. На такой шаг компания идёт ради экологии. Собственно, выходить из этого положения Aston Martin собирается путем разработки собственного турбированного двигателя V6. Правда, опыта в постройке таких агрегатов у британцев нет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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