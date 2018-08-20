Отделение Mercedes-AMG продолжает расширять линейку собственных моделей, постепенно отводя «заряженным» версиям машин Mercedes-Benz второстепенную роль. Сейчас в Аффальтербахе задумались об еще одном спорткаре

Это должно быть небольшое купе. Дело в том, что наследника у Mercedes-AMG SLC 43 не будет, а дни самой машины сочтены, ведь фактически она представляет собой рестайлинговый вариант старого родстера SLK.

Поэтому Mercedes-AMG решило создать небольшое купе, которой займет место SLC и будет конкурировать на рынке с Porsche 718 Cayman. Машина может быть создана на укороченной платформе спорткара GT и будет иметь среднемоторную компоновку. Облик машины планируется стилистически связать с гибридным гиперкаром Mercedes-AMG Project ONE.

Дизайнеры и инженеры Mercedes-AMG уже сделали первые прикидки, пишет британский Autocar и сейчас ожидают окончательного решения от маркетологов. В случае, если проекту дадут «зеленый» свет, новое купе станет уже пятой самостоятельной моделью Mercedes-AMG.