В Mercedes анонсировали появление дальнобойного электрокара

Речь идет о модели Mercedes-Benz EQXX, чей запас хода превысит тысячу километров на полном заряде батарей

Собственно, премьера автомобиля должна состояться уже в начале зимы следующего года, у нас даже есть точная дата – третье января 2022 года. Важное замечание – нам покажут концепт, при помощи которого в Mercedes хотят представить свои технические достижения. Будет ли у автомобиля серийная версия - неизвестно, впрочем, заявлено, что новый концепт-кар является ходовым прототипом, а не демонстрационным макетом.

А за счет чего достигается такой большой запас хода? Подробности, к сожалению, здесь неизвестны, но одним из средств является работа с аэродинамикой. Глава совета директоров немецкой марки Томас Шафер заявил, что у автомобиля будет кузов с очень низким коэффициентом лобового сопротивления. Здесь сразу вспоминается модель XL1- модель с большим упором на аэродинамику от концерна Volkswagen, то был гибрид, зато он расходовал всего лишь 0,9 литра на 100 километров пробега.