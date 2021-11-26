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26 ноя 2021

В Mercedes анонсировали появление дальнобойного электрокара

В Mercedes анонсировали появление дальнобойного электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о модели Mercedes-Benz EQXX, чей запас хода превысит тысячу километров на полном заряде батарей

Собственно, премьера автомобиля должна состояться уже в начале зимы следующего года, у нас даже есть точная дата – третье января 2022 года.  Важное замечание – нам покажут концепт, при помощи которого в Mercedes хотят представить свои технические достижения. Будет ли у автомобиля серийная версия -  неизвестно, впрочем, заявлено, что новый концепт-кар является ходовым прототипом, а не демонстрационным макетом.

А за счет чего достигается  такой большой запас хода? Подробности, к сожалению, здесь неизвестны, но одним из средств является работа с аэродинамикой. Глава совета директоров немецкой марки Томас Шафер заявил, что у автомобиля будет кузов с очень низким коэффициентом лобового сопротивления.  Здесь сразу вспоминается модель XL1- модель с большим упором на аэродинамику от концерна Volkswagen,  то был гибрид, зато он расходовал всего лишь  0,9 литра на 100 километров пробега.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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