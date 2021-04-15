В Mercedes-Benz анонсировали Maybach с мотором V12

Немецкой компании из Штутгарта впору переименовываться в разведывательное бюро, потому что произвести анонс модели, не заявляя об этом официально – это уметь надо.

А дело обстоит так – в нынешнем году подразделение Maybach будет праздновать свой столетний юбилей. В честь этого знаменательного события, компания опубликовала в своих сетях небольшой текстовый анонс, который сопроводили одинокой фотографией. На нее стоит обратить самое высокое внимание. На первый взгляд, на ней изображен обычный Mercedes-Maybach, но присмотритесь к переднему крылу и вы обнаружите шильдик с надписью V12.

Да, нам показали, пусть и не официально, тот самый автомобиль с самым мощным двигателем. По предварительным данным, отдача шестилитрового агрегата составит около 580-630 лошадиных сил. Также автомобиль оснастят полным приводом, что тоже нонсенс, до последнего момента такие автомобили были заднеприводными.