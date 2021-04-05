В Mercedes зарегистрировали название для электрического G-Class

В Ведомстве интеллектуальной собственности Евросоюза появилась заявка на торговый знак EQG. Сомнений нет – в Mercedes готовятся к электрификации «Гелика».

Впервые об этом проекте заговорил лично председатель правления Daimler - Ола Калениус. С момента произнесения этих речей прошло уже больше года, и какие-то детали появляются только сейчас. Хотя, откровенно говоря, информации крайне мало. Новинку даже на дорожных тестах не замечали, так что вероятнее всего автомобиль пока существует, что называется, лишь на эскизах и макетах. Впрочем, предварительно уже заявлено, что свет автомобиль увидит уже в 2022 году.

На данный момент электрическая линейка Mercdes состоит из одного автомобиля – кроссовера EQC. Уже в августе к нему добавится флагманский седан EQS. До конца года на рынок должен выйти и электрический вэн Citan.