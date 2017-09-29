В российском офисе Mercedes-Benz вновь выявили дефектные автомобили, которые были проданы в нашей стране. Общее число отзываемых автомобилей совсем невелико, но сервисная кампания затронула практически весь модельный ряд. Причем, дефекты на различных моделях разные.

Так, 42 Mercedes-Benz Е- и S-классов а также кроссоверов Mercedes-Benz отзываются из-за возможного несоответствия соотношения смеси газогенератора в пирпатронах натяжителей ремня безопасности. Под данную сервисную кампанию подпали автомобили 2016 и 2017 годов выпуска. На автомобилях заменят преднатяжитель ремня безопасности переднего пассажира.

Еще 29 автомобилей, это модели Mercedes-Benz A-, B-, CLA-классов и кроссоверы GLA, которые были также проданы в прошлом и этом годах. На них могут быть установлены дефектные подушки безопасности переднего пассажира. На всех автомобилях дилеры поменяют их.

Также отзываются шесть автомобилей Mercedes-Benz S- и Е-классов, а также кроссоверы GLE, GLK, GL, которые были проданы у нас с 2008 г. по 2016 г. Причиной отзыва автомобилей является неверная кодировка одного или нескольких блоков управления. На машинах перепрошьют блоки управления.

Еще 5 автомобилей Mercedes-Benz E-класса проданных у нас реализованных с 2016 по 2017 годы отзывают из-за возможного несоответствия дефектных преднатяжителей ремней безопасности заднего сиденья. На машинах заменят задние ремни безопасности.



Два Mercedes-Benz E-класса и SL попали под отзыв из-за неприпаянных контактов в блоке управления, что не обеспечивает продолжительное электрическое соединение. Здесь заменят электроусилители руля.

Наконец, в России найден один Mercedes-Benz GLA, проданный в прошлом году из-за возможного несоответствия спецификации соотношения смеси газообразователя в пиропатроне боковой подушки безопасности справа. Эту подушку заменят.

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