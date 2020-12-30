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30 дек 2020

В России отзывают автомобили Mercedes

В России отзывают автомобили Mercedes
Автор фото: фирма-производитель

В этот раз  отзыв небольшой -  всего одиннадцать, однако проблема может оказаться крайне серьезной, ведь она связана с одним из главных агрегатов

Читатели Motorpage, наверняка, задаются вопросом -  в чем же дело?  Объясняем, одиннадцать машин (А-Класс и B-Класс) отзываются из-за небольшого дефекта в роботизированной трансмиссии.  Оказывается, что объем масла в них не соответствует заводским стандартам.  Соответственно, на  всех машинах скорректируют уровень данной технической жидкости.

Узнать о необходимости отзыва можно, сравнив VIN-номер своего автомобиля  со списком на портале Росстандарта.  Между тем, это уже седьмой отзыв для марки за год. Последним же был отзыв кроссоверов GLC, где обнаружились неполадки с рулевым управлением.

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