В России отзывают автомобили Mercedes

В этот раз отзыв небольшой - всего одиннадцать, однако проблема может оказаться крайне серьезной, ведь она связана с одним из главных агрегатов

Читатели Motorpage, наверняка, задаются вопросом - в чем же дело? Объясняем, одиннадцать машин (А-Класс и B-Класс) отзываются из-за небольшого дефекта в роботизированной трансмиссии. Оказывается, что объем масла в них не соответствует заводским стандартам. Соответственно, на всех машинах скорректируют уровень данной технической жидкости.

Узнать о необходимости отзыва можно, сравнив VIN-номер своего автомобиля со списком на портале Росстандарта. Между тем, это уже седьмой отзыв для марки за год. Последним же был отзыв кроссоверов GLC, где обнаружились неполадки с рулевым управлением.