Прощай, кабриолет!

Mercedes-Benz представил прощальную версию кабриолета SLC. Компактный спорткар со складным жёстким верхом впервые был представлен в 1996 году. С тех пор он сменил два поколения и обозначение SLK на SLC

Пока официально не объявлено, что модель не получит преемника и уйдет на покой, однако, есть целое множество косвенных признаков, которые указывают на этот прискорбный факт. Во-первых, популярность SLC за последние годы значительно снизилась: на ключевом европейском рынке в прошлом году продано всего 5188 экземпляров, тогда как в лучше годы модель расходилась тиражом более 35 тысяч штук.

Во-вторых, немецкий концерн сейчас сосредоточен на запуске полноценной линейки электромобилей, и, по всей видимости, на традиционные нишевые модели компания уже не собирается тратить свои ресурсы. Что касается самого автомобиля, то исполнение Final Edition не будет лимитированным, и его, очевидно, можно будет заказать вплоть до снятия родстера с производства. Главная особенность финальной версии – эксклюзивный жёлтый цвет sun yellow, напоминающий о дебютном SLK первого поколения, который тоже был окрашен в данный оттенок. К слову, мотор у модели будет от версии AMG - 390-сильный двигатель V6.