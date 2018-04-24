Компания Mitsubishi несколько лет назад практически полностью отказалась от легковых моделей, сосредоточившись на кроссоверах: нехватка средств не позволяла японцам делать новые модели во всех сегментах. Но с вхождения в альянс Renault-Nissan ситуация изменилась.

У компании появились не только дополнительные средства, но и новые технологии, которыми делятся более технологически развитые Renault и Nissan. Поэтому в Mitsubishi решили возродить Lancer.

«У нас есть долгосрочный план развития до 2025 года. В начале мы обновим ASX, Outlander и L200. Затем настанет черед Pajero и Lancer, — заявил в интервью британскому Auto Express глава Mitsubishi Тревор Манн. — С Lancer ситуация обстоит проще всего, мы считаем, что у нас есть предложение, которое удовлетворит всех в этом сегменте. Мы видим небольшое снижение продаж автомобилей С-класса в Европе и Америке, но в Китае продажи растут. Этот сегмент по-прежнему привлекателен».

Шеф-дизайнер Mitsubishi Цунехиро Кунимото говорит о том, что решение о возрождении Lancer уже принято а его облик будет пересекаться с концептом e-Evolution, который компания показывала на прошлогоднем автосалоне в Токио. «Необязательно делать хэтчбек только потому, что речь идет о С-классе. Возможно мы создадим новый тип хэтчбека. Оригинальность — такая же часть философии дизайна Mitsubishi, как и целостность», — отметил Кунимото.

Вероятнее всего, возрожденный Lancer будет иметь форм-фактор кроссовера, будет построен на платформе С/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и получит гибридные технологии. Но ждать машину не стоит раньше 2020 года.

