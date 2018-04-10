Два года назад Mitsubishi провела в России масштабную отзывную кампанию, под которую подпали 140 тысяч Lancer с дефектными подушками безопасности. Как выяснилось, это не все выявленные дефектные автомобили.

Компания направила в Росстандарт официальное уведомление об отзыве 4780 автомобилей Mitsubishi Lancer, которые были проданы у нас с июля 2009 года по февраль 2010 года.

Причиной отзыва указано возможное некорректное срабатывание подушки безопасности безопасности переднего пассажира. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как и у других производителей замена пиропатронов связана с тем, что в автомобилях были установлены подушки безопасности производства японской Takata. Примерно с 2001 года использовала в пиропатронах фронтальных подушек безопасности дешевый нитрат аммония. Он теряет стабильность при высокой влажности и/и температуре. В итоге пиропатрон самопроизвольно взрывается, а в водителя или пассажира летят железные осколки, которые можно сравнить со шрапнелью.



Этот отзыв добавился ко всем остальным, которые в совокупности затронули более 60 миллионов автомобилей по всему миру. Подушки поставлялись как минимум 19 автопроизводителям. На сегодняшний день известно уже о 20 погибших и как минимум 180 раненных из-за дефектных подушек безопасности Takata.