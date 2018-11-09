Вам 45, у вас есть жена, сын, на банковском счете ежемесячно появляется 106 тысяч рублей дохода, вы совершаете деловые поездки на личном автомобиле, но не прочь посидеть за рулем на досуге, например, отдохнуть на природе или попутешествовать вместе со всеми домочадцами. Почему бы не выбрать для своих передвижений кроссовер? Проблема в том, что выбор очень уж велик…

В Mitsubishi подсчитали конкурентов модели Outlander. Их набралось, ни много ни мало, два десятка. Причем, к соперникам не были причислены стремительно повышающие качество и уровни оснащения китайские модели. Правда, по внимательном прочтении списка «европейцев», «корейцев» и «японцев» в нем обнаружились и внедорожники, и даже универсалы. Но порядка пятнадцати кроссоверов – это все равно немало. Почему все-таки Outlander?

Лично мне – при прочих равных условиях – симпатичны его размеры. Внешность симпатична тоже, но вместимость перевешивает. Он большой и в плане салона, и багажник у него велик на зависть. Даже на первый взгляд, а второй откроет вам дополнительные боксы в «подполье» багажника. Сколько полезного уместилось в них во время нашего прошлогоднего путешествия в Астрахань. Это был отличный тест на вместимость.

…и палатку ставить не надо

И не только на нее. Outlander – редкий автомобиль в плане трансформации салона. Его передние сиденья можно сложить вровень с подушкой заднего дивана и получить полноценные спальные места. Прежде, например, на советских автомобилях это было нормой, но сегодня принято ночевать в гостиницах. Или в палатках. Это значительно удобнее. Но представьте, что во время дальней поездки вам понадобился лишь краткосрочный отдых, всего на несколько минут. Разбить полноценный бивак при этом некогда и негде, арендовать место в мотеле нет смысла. В этом случае спальное место прямо на борту – самое то.

Вытянуться во всю длину багажника при сложенном втором ряде сидений получится не у каждого водителя/пассажира. Максимальная длина увеличенного пространства для груза не превышает 1700 мм. Зато пол при этом ровный. А в отделение под фальшполом можно уложить перекладину со съемной шторкой – посмотрите на фото. Обычно, при загрузке багажника под крышу, эту перекладину девать некуда, приходится выдумывать, куда ее пристроить.

Конкуренты, конечно, не дремлют и предлагают свои оригинальные решения. У Toyota RAV4 со шторкой, прикрывающей багажник, совмещена сетка для мелких вещей. У Nissan X-Trail – двойной пол багажника. Это основные конкуренты, по популярности Mitsubishi Outlander находится между ними. Его позиции на рынке неплохи, третье место среди одноклассников по итогам продаж за восемь месяцев текущего года, пятое место – в аналогичный период прошлого года. Прирост продаж в этом году 53 процента, доля рынка – свыше 11 процентов. В пределах линейки моделей Mitsubishi среднеразмерный кроссовер Outlander – безоговорочный лидер с более чем 50-процентной долей.

Но «мои» аргументы в пользу его покупки – вместительность багажника и салона – у покупателей лишь на третьей и пятой позиции, выше их они ставят выгодную цену и экстерьер. Странно, что при этом цена оказывается на первом месте среди предпочтений, а соотношение цена/качество – только на четвертом.

Экстерьер улучшился еще год с лишним назад, однако в 2018-м фирма нашла, чем дополнить его. Стиль с непереводимым названием Dynamic Shield получил развитие, приверженцы марки оценят новые штрихи дизайна передка, а также заднего бампера. Outlander уже выглядел стремительным, даже немного агрессивным, теперь он «прибавил» в этом направлении. К счастью, практичные накладки-молдинги на нижних краях дверей сохранились, эти накладки отлично предохраняют лакокрасочное покрытие кузова от нежелательных царапин. Проверено сухой растительностью астраханских степей, не уступающей по жёсткости колючей проволоке.

«Заостренные» фары обновились, теперь не только ближний свет, но и дальний реализован с помощью светодиодов. Это оборудование доступно только на 2,4-литровых и 3,0-литровых версиях. Двухлитровые варианты такой красотой обделены. Кстати, о линейке моторов: она осталась без изменений. Как и трансмиссии. Не претерпели обновлений и варианты систем полного привода.

Что же, выходит, над обновлениями «Аутлендера» потрудились только господа оформители? Нет. Случились перемены и в технике. Изменились настройки передней подвески, за счет увеличения диаметра амортизаторов автомобиль должен был получить более плавный ход на невысоких скоростях. А рулевой механизм с электроусилителем призван повысить обратную связь в поворотах.

Все это мы проверили и оценили во время тест-драйва в окрестностях сибирского Томска, но расскажу об этом чуть позже. А пока оценим интерьер Outlander, который… почти не изменился. Обновились здесь, прежде всего, передние кресла, у них была увеличена (или усилена?) боковая поддержка, стали более развитыми валики на подушках и спинках. Стали? Коллеги этого не отметили, я, пожалуй, тоже. Кресла слишком обширные. И не появилась возможность установить спинку водительского сиденья ближе к вертикали. Мне так сидеть нравится больше, чем вальяжно, полулежа. Увы, «механика» водительского кресла осталась прежней.

Трехлитровая версия GT разменивает первую «сотню» (можно достичь и второй), по паспортным данным, за 8,7 с. Ускорение с 80 до 120 км/ч происходит секунд за шесть, пожалуй, раньше я недооценивал его темп. 2,4-литровый Outlander разгоняется медленнее почти на 3 с (за 10,5 с), а с 80 до 120 км/ч ускоряется за 8 с небольшим секунд. Двухлитровые автомобили мощностью 146 л. с. уступают в разгоне до сотни еще пару секунд.

Сзади? Ничего нового, кроме того, что в торце центрального подлокотника появился порт USB для подзарядки смартфонов, подушка заднего дивана обрела элементы подогрева, а на левой задней стойке кузова, в багажнике, приютилось устройство электропривода пятой двери.

В один из моментов тестовой поездки мы оказались на заднем диване втроем. Места хватило без вопросов. Двоим здесь невероятно просторно. В основном, мы путешествовали по Сибири вчетвером в одной машине, и мне довелось немало проехать сзади. Редкий случай, редкая удача. Теперь я могу судить об обновленном «Аутлендере», в том числе, и с точки зрения пассажира второго ряда. В плане посадки претензий к автомобилю нет. Может быть, чуть узковат проем двери в нижней части, но это не критично. Крены в поворотах задним пассажирам не досаждают, но поперечные ускорения высоки. Вдобавок, очень хорошо слышно, как мелкие камешки барабанят по днищу и аркам задних колес. Шумоизоляция в этой области улучшена? Чего не заметно, того не заметно.

В то же время, мы, сидящие сзади, без особого напряжения общаемся с передними седоками. А мой коллега еще и подключил свой смартфон к мультимедиасистеме автомобиля, используя интерфейс Apple Carplay. Центральный дисплей ММС четкий, яркий, с сочными цветами. При желании, в настройках можно найти функцию отображения мгновенного и среднего расхода топлива в виде круговых диаграмм. 80-литровый «аппетит», конечно, шокирует… но чего вы еще хотите? Это тест. На данном этапе мы курсируем по жёстким и рельефным, как панцирь динозавра, каменистым берегам реки Томь в районе популярной точки отдыха местных жителей – Синего утеса. Посмотрите на фото, какая «почва» под колесами. Забегу вперед: ни одна шина на этой локации не пострадала.

Динамика без «взрывов»

В первый тестовый день нашему экипажу достается трехлитровый автомобиль с автоматом. V-образная «шестерка» мощностью около 230 л. с. требует 95-го бензина, все же остальные моторы «Аутлендера» (семейство MIVEC) могут «питаться» 92-м. 230 «лошадок» нашего подопечного реализуются не сразу, при начале разгона он слегка «задумывается». Да и в целом от него ждешь просто-таки ураганной динамики, а получаешь просто нормальную. Приятную. Не «взрывную». И в очень широком диапазоне оборотов.

Предыдущие версии кроссовера потребители критиковали за жёсткость подвески. В ответ на это инженеры компании стали «склонять» стойки и упругие элементы в сторону комфорта, стараясь не снизить при этом управляемость. И этот баланс поддерживать удается. Автомобиль стал двигаться более плавно, но раскачка на крупных «волнах» покрытия минимальна, точно так же, как и крены в поворотах. Мелкие и средние неровности автомобиль «проглатывает» практически незаметно. Но «лежачих полицейских» лучше преодолевать на малых скоростях.

Реакции «Аутлендера» на управляющие действия, пожалуй, тоже улучшились. Электроусилитель рулевого механизма был перенастроен с целью улучшить обратную связь, и эта связь теперь ощущается более отчетливо. Еще бы руль поднять чуть повыше, но такой возможности нет.

Овладев 230-сильным автомобилем в первый день теста, наш экипаж совершил тактическую ошибку. В этот день мы перемещались практически только по асфальту, причем, еще и относительно ровному в смысле и качества, и рельефа местности. Поэтому в полной мере оценить систему полного привода S-AWC (Super All Wheel Control), доступную только на трехлитровой версии GT нам не удалось. Для реализации ее возможностей желательно «топить на все деньги», что на дорогах общего пользования чревато не только штрафами, но и опасными ситуациями. S-AWC – система, сконструированная для ралли, для скоростного движения по грунтовкам и гравийкам. Оснащенный ею Outalnder способен перераспределять момент не только между осями, но и между колесами, подтормаживая внутренние для лучшего «ввинчивания» в повороты. Этому же призван способствовать и увеличенный момент на задней оси.

В свое время, тестируя трехлитровую версию (тогда она носила приставку Sport), я сделал упор на внедорожные возможности автомобиля с S-AWC. Карабкался на нем на крутые горки, в том числе по рыхлой почве, преодолевал сыпучий песок на речном берегу. Автомобиль справлялся, диаграмма на экране борткомпьютера изображала «количество» момента на передней и задней осях… А надо было попробовать дать резкий «газ» в повороте и посмотреть, как Outlander выкрутится, вернее, вкрутится. Но мешает, во-первых, природная осторожность, а во-вторых, привычка с пиететом преодолевать внедорожные условия, переползать их, а не брать наскоком.

Про этот автомобиль говорят, что у него «кошачья» проходимость. Считается, что кошка пролезет в любую щель, куда протиснется ее голова. Точно так же и у «Аутлендера». Углы въезда, съезда и рампы у него одинаковы: 21 градус. Если угол въезда позволил кроссоверу преодолеть неровность, значит, пройдет без помех и «остальной» кузов.

На асфальте перераспределяемым моментом особо не поиграешь. Чтобы ощутить изменение вектора тяги нужно очень круто входить в повороты. Ситуацию осложняет то, что в сибирском Томске в середине октября со всей очевидностью начинается зима, снега и льда еще нет, но асфальт уже промораживается, а шины у тестовых «Аутлендеров» очень хорошо ошипованы. Цокот шипов отчетливо слышен во время движения сидящим на втором ряду пассажирам. На высоких скоростях к нему добавляется гул от рисунка протектора. Представители фирмы говорят о снижении шума от двигателя при рестайлинге. Что ж, это было непросто оценить при таком суровом шуме от зимних покрышек.

В общем, трехлитровую версию кроссовера мы испытали, в основном, на динамику и курсовую устойчивость. Первую «сотню» она разменивает, по паспортным данным, за 8,7 с. Ускорение с 80 до 120 км/ч происходит секунд за шесть, пожалуй, раньше я недооценивал его темп. Тяга действительно ровная в широком диапазоне оборотов, и все же на отметке «4000» или близко к ней заметен подхват. Максимальный крутящий момент у этого мотора близок к дизельному – около 300 Нм.

2,4-литровая версия «Аутлендера» шумит на ходу меньше трехлитровой, однако при сопоставлении динамики она, конечно, проигрывает. Если 230-литровый мотор просто не сразу «раскрывается», то есть, его надо «разбудить», то 167-сильный агрегат «ленится». А может быть, сказывается именно сопоставление двух версий одного и того же автомобиля. Иными словами, если вы перед покупкой протестируете только 2,4-литровую машину, вполне возможно, вам понравится ее динамика. Но при сравнении с трехлитровой она, конечно, проиграет. В том числе, и в номинальном выражении: до сотни она разгоняется медленнее почти на 3 с (за 10,5 с), с 80 до 120 км/ч ускоряется за 8 с небольшим секунд. Двухлитровые автомобили в программу теста включены не были.

Сразу возникает вопрос насчет шума от вариатора. Гудит? Да, не без этого. Но опять же на фоне гула от зимних шин шум от трансмиссии невелик. Двигатель для снижения шума снабжен особыми балансирными валами и действительно, «голосит» не так уж сильно, даже при резких разгонах. Кстати, по моменту и его распределению два мотора относительно близки (291 и 222 Нм, 3750 и 4100 об/мин). В плане общей шумоизоляции и 2,4-литровая, и 3,0-литровая версии идентичны.

Но системы полного привода различаются, и очень заметно. Если трехлитровый Outlander c S-AWD предлагает водителю четыре режима (AWC Eco, Normal, Snow и Lock), то у 2,4-литровой машины только три «возможности»: 4WD Eco, 4WD Auto и 4WD Lock. На автомобилях с данным двигателем индикации перераспределения момента между передней и задней осями нет, только символы выбора того или иного режима появляются на панели приборов. Режимы переключаются единственной кнопкой на туннеле пола по кругу. Фактически ни тот, ни другой автомобиль почти не использует передний привод, во всяком случае, межосевая муфта с многодисковым сцеплением и электромагнитами даже в эко-режиме находится в постоянной готовности к замыканию в случае пробуксовки ведущих колес.

По лунной поверхности

Как замыкается муфта, мы чувствуем на очень сложном участке вне асфальта. Дорога ведет круто под уклон, фактически это разъезженная в скользкой глине колея с торчащими камнями. Здесь бы использовать систему помощи при спуске, но Outlander такой не оснащается. Поэтому используем режим 4WD Auto и ручное переключение передач, останавливаемся, естественно, на низших ступенях (всего их шесть). Тормозить опасно, можно заскользить. В целом, автомобиль успешно проходит это испытание. Вернее, начальную его часть…

А дальше мы оказываемся на берегу реки Томь, фактически, на какой-то лунной поверхности. Это плоский камень, изъеденный водой, морозами, временем. Местами фрагменты крупные, как булыжник и гравий, а кое-где они напоминают то ли складки, то ли лезвия ножей. Ходить здесь трудно, камни скользкие, их может покрывать ил. Еще труднее ехать! Приходится задействовать режим 4WD Lock – и ползком, ползком… Ради эффектных кадров подъезжаем к самому урезу воды.

К счастью, Outlander справляется с «лунным» рельефом и не касается камней нижними точками кузова. Дорожный просвет у него заявлен на уровне 215 мм. Это и для внедорожника прилично, а уж для кроссовера и вовсе отличный показатель. Обращает на себя внимание также равенство углов въезда, съезда и рампы: 21 градус. Про этот автомобиль говорят, что у него «кошачья» проходимость. Считается, что кошка пролезет в любую щель, куда протиснется ее голова. Точно так же и у «Аутлендера»: если угол въезда позволил ему преодолеть неровность, значит, пройдет без помех и «остальной» кузов.

Но после фотосессии у живописного Синего утеса на Томи нам вновь предстоит подняться к асфальту. Перед скользким подъемом мой коллега блокирует межосевую муфту и берет разгон. Останавливаться здесь нельзя, потом не тронешься, а спускаться к началу подъема задним ходом вдвойне опасно. С разгона подъем преодолен, даже с запасом по скорости. Хоть машину ощутимо кидает по колее, тем не менее, она взлетает наверх. Класс!

Далее маршрут был бы не особенно примечательным в плане бездорожья, но участники теста случайно обнаружили брод через небольшую речку. Странно, но этим бродом пользуются даже местные жители, хотя тут же есть мост, узковатый, но вполне себе прочный и доступный для проезда автомобилей.

Забава с преодолением брода и фонтанами брызг ожидаемо закончилась неприятностью: один из кроссоверов остался без переднего номера. Стандартная ситуация для тяжелого бездорожья, но здесь… Причиной, как выяснилось стало слабоватое крепление рамки номерного знака к переднему бамперу (на саморезах). Напор воды при скоростном проезде брода просто вырвал саморезы из пластика. Найти номер в реке оказалось непросто.

А дальше была лесная поляна и попытка сбора кедровых шишек. Это традиционное осеннее занятие жителей Томска и вообще Сибири. Шишка дает неплохой доход, за сезон сбора семья томичей может «поднять» до сотни тысяч рублей, особенно выгодно самим же извлекать драгоценные орехи с помощью нехитрых, еще дедовских ручных приспособлений, и сдавать оптовикам. Из орехов извлекаются ядра, вкусные и сами по себе, но к тому же превращаемые на местной фабрике в потрясающие кондитерские изделия: грильяж, трюфель, марципан и другие. Но к тесту «Аутлендера» все это имеет уже косвенное отношение.

На сбор шишек (трясти кедры гигантскими битами, называемыми «колотами», а также другими приспособлениями фактически запрещено) местный народ добирается на любом доступном транспорте – стареньких «Жигулях», полноприводных «японках» 20-летнего возраста, а то и более старых, УАЗах, тракторах и прочей доступной технике. «Аутлендеров» в области было замечено немного, однако и они нам попадались. Добравшись по Шегарскому тракту до берега Оби (около 70 километров от Томска в сторону Новосибирска), мы сделали заключительные фото нашего подопытного кроссовера – и тут же, в поселке Победа обнаружили его дорестайлингового собрата. Еще раз убедились, что автомобиль претерпел лишь косметические изменения. Однако тест показал, что Mitsubishi Outlander при каждом обновлении сохраняет какую-то особую «ауру», которая, видимо, хорошо чувствуется любителями приключений и дальних дорог. Несмотря на относительно скромные внедорожные возможности, этот автомобиль сохраняет определенную аудиторию приверженцев. И, вероятно, увеличит ее в будущем, со сменой поколения модели, когда неизбежно повысится уровень ее оснащения.

Mitsubishi Outlander предлагается в России в шести основных комплектациях с традиционными названиями Inform, Invite, Intense+, Instyle, Ultimate и GT. Двигатели – бензиновые атмосферные: 2,0 л, 146 л. с.; 2,4 л, 167 л. с.; 3,0 л, 227 л. с. Трансмиссия – клиноременный вариатор CVT с возможностью ручного выбора одной из шести передач (двигатели 2,0 и 2,4 л) и шестидиапазонный автомат в «паре» с трехлитровым мотором. Привод – передний, либо полный. Стоимость – от 1 639 000 рублей до 2 400 000 рублей. Начальная цена полноприводных версий – 1 803 000 рублей, начальная цена 2,4-литровых автомобилей – 2 070 000 рублей. За окраску «металлик» потребуется доплатить 22 000 рублей.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 4WD ГАБАРИТЫ, ММ 4695 х 1810 х 1703 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 477 / 1754 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1585 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2360 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 167 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Нм, ПРИ ОБ/МИН 222 / 4100 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,8 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 60