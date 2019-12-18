Так получилось, что мне удалось прокатиться на двух Outlander сразу. Они были практически одинаковыми, но сердца под капотом бились разные. И если первый - двухлитровый - показался мне типичным семейным кроссовером, то второй "подопытный", обладающий трехлитровым мотором V6, посмел заявить, что и на кроссовере можно получать удовольствие от езды

Об удовольствии на ходу мы поговорим несколько позже, а пока остановимся на эстетической усладе, которую дарит дизайн автомобиля. Забавная история получается, когда на нашем рынке появился первый Outlander, многие отмечали его стремительный облик, с некоторым налетом спорта. Второе поколение это впечатление усиливало, особенно когда произошел рестайлинг и автомобиль получил некоторые черты от легендарного "Лансера", который у нас хоть и почил в бозе, но остался любим народом и по сей день. Затем наступил 2013 год, и с большинством поклонников "Аутлендеров" чуть не случился инфаркт, потому что на рынок вышло третье поколение Outlander, которое оказалось несколько специфическим. Возможно, я драматизирую, но тогда по дизайну автомобиля "не проехался" только ленивый. Да, автомобиль был самобытен, но как-то не радовал... . Рестайлинг 2014 года картину особенно не поменял, но 2015 году к Outlander подошел какой-то самурай, взял свой меч и нанес несколько серьезных ударов и видоизменил облик автомобиля радикально. Я говорю о концепции Dynamic Shield, которая серьезно изменила переднюю часть автомобиля. Во-первых, она стала несколько длиннее, что придало общему силуэту стремительности. Во-вторых, ее стал венчать красивый хромированный "икс", который вернул автомобилю ту самую агрессию, которой славились кроссоверы первых двух поколений. Да, конечно, про этот "икс" шутили и шутят до сих пор, мол, автомобиль стал похож на боевую чебурашку или Дарта Вейдера. Отдельные личности делали непрозрачные намеки на то, что дизайнеры Mitsubishi позаимствовали эту идею у Lada Vesta, и даже ходил слух о том, что сам Стив Маттин точил зуб на плагиат японских художников. Правда это или нет - абсолютно не важно. Важно то, что на дворе стоит 2019 год, а автомобиль, пусть и прошел еще пару небольших рестайлингов, смотрится свежо и радует глаз.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о салоне. Нет, я не скажу, что он плохой, но от него веет какой-то старой "американщиной". Возможно, меня так смущает передняя панель, которая вызывает ассоциации с каким-нибудь "Тахо" девяностых годов - она довольно массивна и прилично выпирает в салон, визуально съедая простор, которого, на самом деле, тут в избытке. Однако к эргономике претензий практически нет. Отдельного плюса заслуживают кресла с длинной подушкой – ноги скажут спасибо. Несколько слов добавлю о внутреннем просторе, его здесь с избытком. Я - человек достаточно больших габаритов, под метр девяносто ростом, прекрасно уселся "сам за собой", причем рядом со мной спокойно сядут мой брат близнец и человечек поменьше - чему способствуют приличная ширина салона и отсутствие центрального тоннеля. Что касается опций, то их здесь хватает: есть и безключевой доступ, и двухзонный климат-контроль, и целый мультимедийный комплекс о шести динамиках с камерой заднего вида и поддержкой интеграции смартфона. Он, к слову, звучит неплохо, и, внезапно, адекватно управляется. Поверьте, хороший сенсор на мультимедийке - редкость в среднем классе. Правда, есть маленькая претензия, которая относится к качеству картинки с камеры - хотелось бы видеть более высокое разрешение. Последние слова, которые я скажу в отношении салона, предназначаются багажнику. На самом деле, сказать то мне толком и нечего. Он банально хорош. При сложенных задних сидениях образуется ровный пол, что вкупе с низкой погрузочной высотой обеспечит радость грузчикам, ибо, благодаря уже ранее упомянутому внутреннему простору, в автомобиль можно уместить крайне много полезных вещей. Если говорить языком цифр, то в стандартном состоянии мы имеем 477 литров, а при сложенных сидениях получаем уже 1608 литров полезного объема. На практике, в моем случае, это вылилось в возможность перевозки восьми больших ящиков вкусных яблочек с дачи.

Что касается технических характеристик, то здесь, как я уже сказал в самом начале, произошло небольшое откровение. Однако это касается модели с трехлитровым двигателем V6 и прежде чем говорить о ней, я позволю себе сказать пару слов о базовой двухлитровой модификации. В активе мы имеем 140 лошадиных сил и вариатор. И надо сказать, что такой автомобиль совершенно не ощущается ущербным. До сотни кроссовер разгоняется примерно за одиннадцать - двенадцать секунд. Конечно, можно сказать, что машина звезд с неба не хватает, но в городе, например, динамики хватает за глаза, да и на трассе можно без особой опаски выходить на обгоны. Любопытно, но здесь есть определенная заслуга вариатора. Кстати, молчите те, кто с пеной у рта заявляет, что автомобиль оснащается всем известным вариатором Jatco JF011E, ибо это не так. C 2015 года на Outlander устанавливается вариатор Jatco CVT8, и эти агрегаты - две большие разницы. Поясню, во-первых, CVT8, благодаря новому электронному блоку, умеет имитировать поведение обычного автомата. Во-вторых, новый вариатор имеет иной конструктив, например, его конусы обладают больший перепад крайних точек, что увеличивает диапазон передаточных чисел, а значит, мотор сможет дольше держаться в пределах эффективных оборотов на разгоне. Дабы не смущать вас технической терминологией, скажу проще - это как если бы обычной механике или автомату добавить еще одну ступень. В любом случае, на уровне ощущений, автомобиль едет достойно, однако одного ему точно не хватает - огонька.

Здесь на сцену уже выходит трехлитровый Outlander с двигателем V6, и пересев на него, я понял, что управляю иным автомобилем. Он просто задорный и если младшие версии кроссовера едут по принципу "разгоняемся и двигаемся вдумчиво", то к трехлитровому "Ауту" применим принцип - "нажал и поехал". Почти 230 лошадиных сил разгоняют полуторатонную тушку менее чем за 9 секунд. Для кроссовера это чертовски быстро. Для сравнения, Volkswagen Polo с турбо-мотором 1.4 разгоняется за схожий промежуток времени, но где маленькая городская зажигалка и где большой семейный кроссовер... . Короче говоря, большой объем решает. К слову, в паре с мотором V6 работает уже не вариатор, а шеститупенчатый автомат, который достаточно шустро переключает передачи. К сожалению, за любое удовольствие надо платить и динамичная езда оборачивается нескромным расходом топлива. Если вы предпочитаете давить тапку в пол, то готовьтесь, что Outlander спокойно съест 15 и более литров на сотню. Забавно, но минимальный расход, которого мне удалось добиться на кроссовере с V6 составил 12 литров в режиме "строгой тошноты". Кстати, заправлять его рекомендуется 95-м бензином, в то время как двухлитровый автомобиль можно кормить и 92-м. Кроме того, из указанных выше показателей можно смело вычитать литра три, то есть, в среднем, мы получим 9-10 литров на сотню.

Некоторые вопросы у меня вызывает подвеска. Дело в том, что по хорошей дороге автомобиль едет приятно, несколько заваливаясь в поворотах. К слову, валкость контрастирует с достойными тормозами. Мелкие неровности, люки, трамвайные пути и прочие препятствия кроссовер глотает на ура, но крупные неровности уже становятся, порой, испытанием для Outlander. К их преодолению стоит подходить обдуманно, сбавляя темп, иначе можно схлопотать пробой, как это пару раз получилось со мной. Поговаривают, что предыдущие поколения "Аутлэндеров" обладали более жесткой и энергоемкой подвеской, которая позволяла "дубасить". Утверждать не берусь, ибо не пробовал, но сейчас явно видно, что создатели поставили во главу угла комфорт передвижения по дорогам и трассам и это нормально, так как кроссовер и внедорожник это разные вещи. Правда, наши соотечественники чаще всего воспринимают кроссоверы, как полноценные джипы, рассуждая так "ну а че, клиренс высокий, полный привод есть - значит проеду везде". К слову, о полном приводе. К сожалению, осознать всю его прелесть мне не удалось, в отличие от моих коллег, которые тестировали этот автомобиль ранее, однако пару слов о полном приводе я все же позволю себе высказать. Знаете, в Subaru существует система полного привода X-Mode, которая обладает интеллектом и реализовывает специальные алгоритмы работы трансмиссии и электроники при движении в сложных условиях. В случае с Outlander можно сказать, что полный привод здесь тоже умен, правда, гениальность его альтернативна. Речь идет о системе S-AWC (Super All Wheel Control), которая заточена не на "лазание по грязи и пампасам", а на некое ралли по грунтовкам и гравийкам. Описывая механизм работы, можно потратить много бумаги, но все сведется к следующей выжимке: в зависимости от условий движения, в поворотах электроника умеет подтормаживать внутренние колеса для корректировки траектории и распределять большую долю момента от мотора на заднюю ось и внешнее переднее колесо, дабы сохранить заданную траекторию.

Какой же итог можно подвести? Изначально, я должен был писать именно о трехлитровом Outlander с V6, но я не смог не упомянуть и его младшего собрата, так как в глобальном смысле мы имеем просто прекрасного представителя мира кроссоверов. Он большой, он прекрасно оснащен и он увезет Вас, жену, детей, собак и станет прекрасным средством передвижения в окружающем пространстве. Однако, если обычный Outlander создан именно для передвижения, то "Аут" с V6 создан уже для езды "с перчинкой", для долгих пробегов на высокой скорости, для возможности совершать обгоны не задумываясь, для всех моментов, от которых ты будешь получать кайф. Знаете, это как ситуация с двумя вазочками ванильного мороженого. Вроде бы и там и там лежит хорошее ванильное мороженное, только одну из вазочек украсили сладкой коктейльной вишенкой. Казалось бы, просто вишня, просто акцент, но как она меняет весь процесс потребления - ты оставляешь ее на потом, а после просто смакуешь и понимаешь, что с вишенкой то вкуснее... .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mitsubishi outlander ГАБАРИТЫ, ММ 4695х1810х1703 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 477 / 1754 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1580 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 227/ 6250 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 291 / 3750 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 205 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8.7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 12.2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60