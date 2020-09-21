Автомобильный портал Motorpage
21 сен 2020

Mitsubishi перестанет выпускать первый в мире серийный электромобиль

Mitsubishi перестанет выпускать первый в мире серийный электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Производство электромобиля Mitsubishi i-MiEV будет остановлено до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2021-го. Об этом пишет газета Nikkei

i-MiEV считается первым серийным электромобилем. Также это первый электрический автомобиль, проданный в количестве более 10 000 единиц, включая выпущенные под именами Citroen C-Zero и Peugeot iOn.  Продажи Mitsubishi i-MiEV в Японии начались в 2009 году. К текущему моменту электромобиль безнадежно устарел. Он оснащается 64-сильным электромотором и батареей емкостью 16 кВт*ч. Запас хода составляет от 100 до 160 км в зависимости от методики тестирования.

За последнее десятилетие электромобили сделали огромный скачок, а с учетом того, что Mitsubishi не вкладывалась в модернизацию i-MiEV, продолжение его производства лишено смысла. Скорее всего, новая электрическая модель будет разрабатываться в сотрудничестве с Nissan, поскольку теперь обе компании входят в альянс Renaul-Nissan-Mitsubishi. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi сворачивает продажи электромобиля i-MiEV

07 августа 2017

Mitsubishi представила обновленную версию i-MiEV

21 декабря 2016

Mitsubishi прекращает продажи электрокара i-MiEV

28 сентября 2016

Продажи Mitsubishi i-MiEV в России выросли в I-ом квартале на 500%

13 апреля 2016

Mitsubishi отзывает с российского рынка электрокары i-MiEV

22 октября 2014
Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i-MiEV на российском рынке подешевеет в два раза

24 января 2014

 Новости Mitsubishi i-MiEV

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2020 сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца Тест драйв
21 сентября 2020

Mitsubishi ASX
"Сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца"
GAC GS8 - gac gs8 2020 «я памятник себе воздвиг...»
Тест драйв
18 сентября 2020

GAC GS8
"«Я памятник себе воздвиг...»"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"
Lamborghini Urus
Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"

Написано новостей:

2 6 6 9 8