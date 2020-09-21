Mitsubishi перестанет выпускать первый в мире серийный электромобиль

Производство электромобиля Mitsubishi i-MiEV будет остановлено до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2021-го. Об этом пишет газета Nikkei

i-MiEV считается первым серийным электромобилем. Также это первый электрический автомобиль, проданный в количестве более 10 000 единиц, включая выпущенные под именами Citroen C-Zero и Peugeot iOn. Продажи Mitsubishi i-MiEV в Японии начались в 2009 году. К текущему моменту электромобиль безнадежно устарел. Он оснащается 64-сильным электромотором и батареей емкостью 16 кВт*ч. Запас хода составляет от 100 до 160 км в зависимости от методики тестирования.

За последнее десятилетие электромобили сделали огромный скачок, а с учетом того, что Mitsubishi не вкладывалась в модернизацию i-MiEV, продолжение его производства лишено смысла. Скорее всего, новая электрическая модель будет разрабатываться в сотрудничестве с Nissan, поскольку теперь обе компании входят в альянс Renaul-Nissan-Mitsubishi.