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14 мар 2018

Mitsubishi рассказала про Eclipse Cross для России

Mitsubishi рассказала про Eclipse Cross для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi раскрыла первые подробности о кроссовере Eclipse Cross для российского рынка. Самое важное: у нас машина будет продаваться с тем же 1,5-литровым турбомотором, что и в Европе.

Однако он будет дефорсирован с 163 до 150 л.с. из-за местных ставок транспортного налога. Кроме того, силовой агрегат был адаптирован под наш бензин Аи-92. Во всем остальном, кроссовер будет таким же как в Старом Свете, где он заменил ASX.

Напомним, что машина построена на базе Outlander, но короче его и имеет купеобразный кузов. В России машина будет доступна в пяти исполнениях, цены и комплектации будут раскрыты 19 марта.

Новую модель отличает широкий набор оборудования уже в базовой комплектации: противотуманные фары, 18R легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения.

В зависимости от комплектации, автомобили будут так же оборудованы панорамной крышей, проекционным дисплеем, премиальной аудиосистемой Rockford Forsgate, системами активной безопасности, подогревом лобового стекла, руля и заднего ряда сидений.

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При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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