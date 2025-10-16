Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2025

Mitsubishi анонсировала электрический внедорожник для глэминга

Автор фото: фирма-производитель

Mitsubishi готовит к премьере на Japan Mobility Show 2025 необычный концепт-кар электрического внедорожника, созданного для глэминга

На фотографиях можно заметить только заднюю часть кузова с широкой светодиодной полосой и крупными колесами. Примечательно, что автомобиль лишен задних стекол и, вероятно, в этом месте будет находиться спальное пространство, доступ к которому будет открывать специальная лестница, интегрированная в бампер. В анонсе сказано, что салон можно трансформировать под разные сценарии использования, что делает концепт максимально универсальным.

Точные габариты не сообщаются, но предполагается, что по размерам новинка будет больше прошлогоднего Mitsubishi D:X. О технических характеристиках станет известно на токийском автосалоне в конце этого месяца.

