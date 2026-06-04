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4 июн 2026

Mitsubishi готовит пикап на базе Nissan Frontier

Mitsubishi готовит пикап на базе Nissan Frontier
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi готовится вновь выйти на рынок пикапов после многолетнего перерыва. Будущая модель будет создана при поддержке Nissan и, вероятнее всего, окажется близким родственником следующего поколения Nissan Frontier

В первую очередь, модель разрабатывается для американского рынка, где Mitsubishi не представляла новые пикапы уже много лет. Последними представителями этого сегмента от японского бренда были Mitsubishi Raider и Mighty Max. Triton, или также известный как L200, в США официально не продается. Одновременно компания работает над возвращением внедорожника Pajero, который на некоторых рынках известен как Montero.

Производство будущего пикапа может быть налажено на американском предприятии марки Nissan. Изначально завод планировалось задействовать для выпуска электромобилей, однако позднее стратегия была пересмотрена в пользу производства пикапов.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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