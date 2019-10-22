Уникальный кроссовер Mitsubishi раскрыли до дебюта

Токийский автосалон - огромное поле для демонстрации японского технологического потенциала. Все компании стремятся привезти туда нечто особенное. Mitsubishi не остался в стороне

Да, концерн готовит к дебюту крайне интересный кроссовер. Проект носит название MI-Tech и имеет ряд уникальных особенностей. Начать стоит с кузова, который больше похож на какой-то багги, чем на обычный кроссовер - у автомобиля банально нет ни крыши, ни дверей.

Техническая часть также обладает определенной уникальностью. Ранее стало известно, что концепт-кар оснастят гибридной силовой установкой с четырьмя электрическими моторами. При этом вместо классического бензинового двигателя внутреннего сгорания роль генератора для подзарядки батарей выполнит небольшой газотурбинный мотор. Ради дополнительного охлаждения силовой установки используют четыре больших круглых вентилятора