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22 окт 2019

Уникальный кроссовер Mitsubishi раскрыли до дебюта

Уникальный кроссовер Mitsubishi раскрыли до дебюта
Автор фото: фирма-производитель

Токийский автосалон - огромное поле для демонстрации японского технологического потенциала. Все компании стремятся привезти туда нечто особенное. Mitsubishi не остался в стороне

Да, концерн готовит к дебюту крайне интересный кроссовер. Проект носит название MI-Tech и имеет ряд уникальных особенностей. Начать стоит с кузова, который больше похож на какой-то багги, чем на обычный кроссовер - у автомобиля банально нет ни крыши, ни дверей.

Техническая часть также обладает определенной уникальностью. Ранее стало известно, что концепт-кар оснастят гибридной силовой установкой с четырьмя электрическими моторами. При этом вместо классического бензинового двигателя внутреннего сгорания роль генератора для подзарядки батарей выполнит небольшой газотурбинный мотор. Ради дополнительного охлаждения силовой установки используют четыре больших круглых вентилятора

При написании новости использовалась информация:
РБК

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