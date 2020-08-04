Седан Nissan Maxima будет заменен электромобилем в 2022 году

Nissan Maxima является важной моделью для компании на американском рынке. Но жить ей осталось недолго: уже в 2022-м ее заменят совершенно новой моделью

Судьба Nissan Maxima предрешена двумя тенденциями: сокращением рынка седанов и ростом спроса на электромобили. В итоге уже через два года Maxima будет заменена новой «электричкой». Об этом в интервью Automotive News рассказал главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта (Ashwani Gupta).

Ожидается, что преемник Максимы будет выполнен в стиле прошлогоднего концепта IMs. В это нетрудно поверить, поскольку он выдержан в том же стиле, что и новый электрический кроссовер Ariya, который уже стал серийным. Также представитель японской компании рассказал о судьбе других моделей. Бюджетный седан Versa может не выжить: он обновится в 2022-м, но текущее поколение станет последним. Altima только недавно пережила редизайн, следующий рестайлинг намечен на 2022 год. Спорткупе 370Z наконец-то обретет наследника в 2022-м, но у него будет другое имя. Ожидается, что он получит 3,0-литровый битурбо-V6. Новый GT-R выйдет в 2023-м.