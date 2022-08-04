Автомобильный портал Motorpage
4 авг 2022

Жизненный цикл Nissan Maxima завершен

Жизненный цикл Nissan Maxima завершен
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan решила официально завершить производство полноразмерного седана Maxima. Последние экземпляры сойдут с конвейера в 2023 году

В 2017 году в США было продано 67,6 тысячи экземпляров Maxima. Однако с тех пор продажи планомерно снижались, пока не достигли всего 16,4 тысячи по итогам 2021 года. Собственно, эти низкие результаты продаж и побудили автопроизводителя пойти на такой радикальный шаг.

Занятно, но  инсайдеры говорят, что «Максима» вернется, но только в форм-факторе электрокара.  В таком виде у модели будет больше шансов на успешный дебют, так как, скажем, в США электрокары заняли уже треть рынка.  Собственно, и в самом Nissan предполагают, что к 2030 году на электрокары будет приходиться сорок процентов от всех продаж в компании.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Maxima (2019)

Жизненный цикл Nissan Maxima завершен

04 августа 2022
Nissan Titan (2020)

Nissan сворачивает производство модели Titan

30 июня 2022
Nissan Juke 2020 Тот, да не тот

Российский завод Nissan будет оставаться в простое

28 июня 2022
Nissan Maxima (2019)

Седан Nissan Maxima будет заменен электромобилем в 2022 году

04 августа 2020
Nissan Maxima 2016

В США приостановлены продажи спортивных седанов Nissan Maxima нового поколения

24 июля 2015
Nissan Maxima

Появилась первая информация о новом поколении Nissan Maxima

05 февраля 2015

 Новости Nissan Maxima

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"

Написано новостей:

3 1 1 7 6