Жизненный цикл Nissan Maxima завершен

Компания Nissan решила официально завершить производство полноразмерного седана Maxima. Последние экземпляры сойдут с конвейера в 2023 году

В 2017 году в США было продано 67,6 тысячи экземпляров Maxima. Однако с тех пор продажи планомерно снижались, пока не достигли всего 16,4 тысячи по итогам 2021 года. Собственно, эти низкие результаты продаж и побудили автопроизводителя пойти на такой радикальный шаг.

Занятно, но инсайдеры говорят, что «Максима» вернется, но только в форм-факторе электрокара. В таком виде у модели будет больше шансов на успешный дебют, так как, скажем, в США электрокары заняли уже треть рынка. Собственно, и в самом Nissan предполагают, что к 2030 году на электрокары будет приходиться сорок процентов от всех продаж в компании.