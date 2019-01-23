Некоторые модификации японского кроссовера обзавелись системой «Яндекс.Авто» с навигатором и другими сервисами

Наличие навигационной системы в автомобиле стало почти привычным явлением, нередко встроенным навигатором оснащены даже самые бюджетные модели. Да вот загвоздка, ими никто не пользуется из-за программ, которые «не видят» ни новых улиц, ни дорожных заторов. Более-менее продвинутые навигационные системы есть у дорогих моделей премиум-сегмента, которые прокладывают маршрут с учетом пробок, но и они существенно уступают обычному смартфону с «Яндекс.Навигатором».

Поэтому мы часто встречаем новейшие представительские седаны престижных брендов, у которых на лобовом стекле видна… присоска с держателем, смартфон и провод, идущий от него к розетке. Что там говорить, я сам, когда беру машину на тест, пользуюсь своим смартфоном для прокладки маршрута с учетом пробок. Потому что так удобнее. Конечно, выглядит неэстетично, не говоря уже о том, что сам экран для считывания информации мелковат, но что поделаешь. И я не раз задавался вопросом, почему интерфейс автомобилей, продающихся на российском рынке, не могут совместить с «Яндекс.Навигатором». Но вот наконец Nissan реализовал то, о чем так долго мечтали российские автомобилисты.

Новые возможности

Японская компания стала одной из первых, кто установил не просто «Яндекс.Навигатор», а целую систему «Яндекс.Авто», в которой, помимо навигации, есть также «Яндекс.Музыка», предоставляющая доступ к 70 музыкальным онлайн-станциям и тематическим подборкам, «Яндекс.Погода», дающая прогноз по месту нахождения автомобиля или в избранных местах, а также голосовой помощник, позволяющий управлять сервисами устными командами. Причем на систему распространяются гарантия и техподдержка Nissan.

Состоит система из мультимедийного устройства, в которое вставляется SIM-карта МТС. Все работает (и обновляется) с помощью Интернета посредством 4G-модема. Над интеграцией системы полгода работали специалисты из Японии, Европы и России. Устройство оснащено накопителем на 2 Гб, куда можно закачивать карты и пользоваться ими в путешествиях за границей. Первый год обслуживания бесплатен, затем нужно вносить 175 рублей в месяц или 2000 рублей в год.

Сейчас «Яндекс.Авто» устанавливается на модели X-Trail и Qashqai. Мы взяли на тест-драйв Qashqai, чтобы познакомиться с новой системой, а также другими обновлениями, которые появились у машины в последнее время. Так, кроссовер получил функцию «ЭРА-ГЛОНАСС», интерфейс NissanConnect, предлагающий доступ к различным службам и услугам в пути, антенну на крыше в виде акульего плавника. Правда, интерфейсом NissanConnect оснащаются только модели, не имеющие «Яндекс.Авто», так как многие функции у них дублируются.

В остальном это хорошо знакомый нам Qashqai, который может оснащаться одним из трех силовых агрегатов. Два из них бензиновые, объемом 1,2 и 2 л, развивающие 115 и 144 л.с. соответственно. Третий мотор турбодизельный, объемом 1,6 л и отдачей 130 л.с. Начальный бензиновый двигатель предлагает лишь передний привод и может оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором. У дизельной версии тоже исключительно передний привод, а трансмиссия – бесступенчатый вариатор.

Что касается 2-литровой 144-сильной модификации, то она бывает как передне-, так и полноприводной, при этом в моноприводном варианте можно выбирать тип трансмиссии, а с четырьмя ведущими сочетается только вариатор. Стоит заметить, что системой «Яндекс.Авто» оборудуются лишь версии с этим силовым агрегатом.

Кроссовер обладает богатым оснащением, особенно в дорогих исполнениях. Так, он может быть оборудован автоматом включения дальнего света, контролем рядности движения, мониторингом слепых зон, камерой заднего вида с предупреждением о наличии движущегося объекта, а также функцией контроля усталости водителя. Кроме того, предлагаются – интеллектуальная система помощи при парковке, позволяющая автоматически парковаться и параллельно, и перпендикулярно, бесключевой доступ и запуск двигателя, подогрев лобового стекла, двухзонный «климат» и круговой обзор с четырьмя камерами. Камера заднего вида при этом снабжена омывателем, что весьма полезно в наших погодных и дорожных условиях.

Не заблудишься

Устраиваюсь в салоне и в очередной раз отмечаю, насколько он удобен. Дизайн современный, сборка качественная. Вставка под рояльный лак на центральной консоли смотрится дорого (правда, требует протирки, чтобы не оставалось следов от пальцев). Эргономика привычная, все функции находишь сразу. Посадка за рулем высокая, обзорность отличная. Хорошо спрофилированное сиденье правильно распределяет нагрузки, позволяя без усталости преодолеть сотни километров.

Завожу двигатель, на центральной консоли оживает сенсорный дисплей и отображает меню системы «Яндекс.Авто». Выбираю навигатор и через знакомый интерфейс задаю адрес поездки. Отмечаю, что с крупного 8-дюймового монитора считывать информацию гораздо удобнее, чем с небольшого экранчика смартфона. И никаких тебе проводов, а также инородных держателей с присосками. Качество картинки отменное, реакция на прикосновения моментальная.

Слева на экране расположены иконки, позволяющие, помимо навигатора, выбрать погоду, музыку или голосовое управление. Каждый из разделов меню интуитивно понятен, не требует никаких инструкций. Вдобавок я имею возможность воспользоваться поиском в Интернете. И, наконец, могу сохранить в «Яндекс.Авто» маршруты, предпочтения и настройки из своего смартфона.

А что же сам Qashqai? Должен сказать, молодцом! Его 144-сильный бензиновый двигатель уверенно разгоняет кроссовер в городском диапазоне скоростей, а бесступенчатый вариатор составляет с ним отличный тандем. Автомобиль своевременно отвечает на нажатие педали «газа» без присущей этому типу трансмиссии «резиновости» реакций, при этом даже на высоких оборотах звук мотора вполне сдержанный. Адекватно работают и тормоза. Удобно, что «Яндекс.Навигатор» всегда предупреждает звуковым сигналом о превышении скорости на 20 км/ч, причем независимо от того, проложен у него маршрут или нет.

Управляемость легковая. Кроссовер собранно ведет себя в поворотах, демонстрируя умеренные крены, – и не скажешь, что у автомобиля высокий центр тяжести. Руль с ростом скорости наливается приятным возвращающим усилием, придавая водителю уверенности, и отличается точностью откликов на управляющие действия. С информативностью у баранки тоже порядок. При движении на высокой скорости «японец» устойчив на прямой и в пологих виражах, совсем не реагирует на колейность.

Подвеска плотная, временами кажется жестковатой. Зато у шасси неплохая энергоемкость, и на разбитом асфальте до дискомфорта дело не доходит. Даже когда «Яндекс.Навигатор» при объезде пробки завел на дорогу, состоящую из полуразвалившихся бетонных плит, кроссовер, не поперхнувшись, справился с трещинами и ямами, успешно вернув меня к цивилизации.

Как видим, Nissan Qashqai по-прежнему является одним из самых универсальных и удобных автомобилей в классе, а с «Яндекс.Авто» он стал еще более привлекательным для россиян. Напомню, система устанавливается на 2-литровые модификации кроссовера. Если быть более точным, речь идет о комплектациях SE YANDEX стоимостью от 1 260 000 рублей и QE YANDEX, цены на которую начинаются с 1 378 000 рублей.

Технические характеристики Nissan Qashqai Габариты, мм 4377х1837х1595 Колесная база, мм 2646 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 621–1934 Снаряженная масса, кг 1480 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1997 Макс. мощность, л.с./об/мин 144/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 200/4400 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 215/60 R17 Макс. скорость, км/ч 182 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 60