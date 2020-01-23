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23 янв 2020

Карлос Гон предсказал банкротство Nissan

Карлос Гон предсказал банкротство Nissan

Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон сказал, что Nissan станет банкротом через два-три года

Гон сделал свой прогноз в 2019 году в серии разговоров об его аресте и судебном преследовании, рассказал Нобуо Гохара, бывший прокурор, который тоже открыто критикует систему правосудия Японии.

«Он сказал мне, что Nissan, вероятно, обанкротится в течение двух-трех лет», — заявил Гохара, который провел в среду пресс-конференцию в Токио, чтобы обсудить свои разговоры с беглым титаном автомобильной отрасли. По словам адвоката, Гон не назвал подробных причин, по которым у Nissan возникнут трудности.

Напомним, что Шаткое положение Nissan стало заметно в 2019 году. Компания заявила о намерении уволить около 10 000 сотрудников. В попытке выйти из кризиса Nissan собрался продать дочернее предприятие Nissan Trading, которое занимается поставкой запчастей и материалов на вторичный рынок. Все это происходит на фоне падения продаж автомобилей в Китае и Европе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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