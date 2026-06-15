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15 июн 2026

Искусственный интеллект поможет ускорить производство автомобилей Nissan в два раза

Искусственный интеллект поможет ускорить производство автомобилей Nissan в два раза
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель рассчитывает сократить сроки разработки моделей почти в два раза и быстрее реагировать на изменения рынка, законодательства и запросы покупателей

Как рассказал президент Nissan Motor Иван Эспиноса, ключевую роль в этом процессе сыграют современные цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта. Они будут использоваться на этапах проектирования, тестирования и организации производства. Эффективность нового подхода компания уже проверила на примере электромобиля Nissan N7, созданного совместно с китайским партнером Dong Feng. Если раньше разработка новой модели у Nissan занимала около 55 месяцев, то в случае с N7 этот показатель удалось сократить до 26 месяцев.

Полученный опыт производитель намерен масштабировать на весь модельный ряд. Ожидается, что уже в ближайшие два года до 90% проектов Nissan будут разрабатываться с применением новых технологий искусственного интеллекта.

По словам Эспиносы, сегодня именно Китай задает стандарты автомобильной отрасли в вопросах технологий, стоимости производства и скорости вывода новых моделей на рынок. Поэтому Nissan намерена перенимать лучшие практики китайских компаний и использовать их на глобальном уровне. Дополнительно компания планирует унифицировать платформы и основные компоненты автомобилей. Такой подход позволит быстрее создавать новые модели благодаря использованию общей технической базы для разных сегментов.

В рамках новой стратегии Nissan рассчитывает вывести на рынок пять новых кроссоверов и пикапов под брендами Nissan и Infiniti, а также разработать совместную модель с Mitsubishi. По предварительным данным, их запуск запланирован до конца 2028 года.

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