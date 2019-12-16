Mitsubishi Pajero может быть возрожден на платформе Nissan

Mitsubishi Pajero нового поколения может разделить архитектуру с Nissan Patrol. На данный момент это лишь версия некоторых СМИ, однако представители компании не исключают такую возможность

Внедорожники Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero переживают не лучшие времена. Первый хоть и обновился только в сентябре, но выпускается с 2010 года. Производство второго и вовсе было прекращено, учитывая, что текущее поколение было представлено еще в 2006 году. Ходят слухи, что Pajero будет возрожден вновь. Кроме того, он окажется близким родственником Patrol.

Этот слух распространило австралийское издание CarsGuide. Оно ссылается на слова бывшего вице-президента Nissan по производству Тревора Манна (Trevor Mann), который в 2016 году стал исполнительным директором компании. Любопытно, но глава австралийского офиса Mitsubishi Джон Синьорелло (John Signoriello) подтверждает эту гипотезу и заявляет, что в альянсе Nissan-Mitsubishi анализируют экономическую целесообразность проекта.