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16 дек 2019

Mitsubishi Pajero может быть возрожден на платформе Nissan

Mitsubishi Pajero может быть возрожден на платформе Nissan

Mitsubishi Pajero нового поколения может разделить архитектуру с Nissan Patrol. На данный момент это лишь версия некоторых СМИ, однако представители компании не исключают такую возможность

Внедорожники Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero переживают не лучшие времена. Первый хоть и обновился только в сентябре, но выпускается  с 2010 года. Производство второго и вовсе было прекращено, учитывая, что текущее поколение было представлено еще в 2006 году.  Ходят слухи, что Pajero будет возрожден вновь. Кроме того, он окажется близким родственником Patrol.

Этот слух распространило  австралийское издание CarsGuide. Оно ссылается на слова бывшего вице-президента Nissan по производству Тревора Манна (Trevor Mann), который в 2016 году стал исполнительным директором компании. Любопытно, но  глава австралийского офиса Mitsubishi Джон Синьорелло (John Signoriello) подтверждает эту гипотезу и заявляет, что в альянсе Nissan-Mitsubishi анализируют экономическую целесообразность проекта.

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