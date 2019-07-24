На заводах Nissan пройдут массовые увольнения

Японский концерн Nissan Motor Co Ltd. намерен сократить свыше 10 тысяч рабочих ради улучшения своего финансового положения, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Как сообщают эксперты, волна увольнений затронет примерно семь процентов всего штата Nissan, который насчитывает 138 тысяч человек. Скорее всего, под сокращения попадут сотрудники зарубежных заводов, которые демонстрируют низкие результаты. Пока неизвестно входит ли в их число российское предприятие «Ниссан мануфэкчуринг Рус», однако, некоторые поводы для опасения все же имеются- по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2019 года продажи Nissan в стране составили 31 339 штук, что на 15 процентов меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Между тем, компания должна подвести финансовые итоги за полугодие уже в четверг, 25 июля. Ожидается, что операционная прибыль Nissan сократится на 24 процента — если прогноз подтвердится, то это будет худшим показателем бренда за 11 лет.