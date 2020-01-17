Nissan 370Z – преемнику быть!

Nissan ведет разработку нового спортивного купе, которое внешне будет напоминать классический Datsun 240Z

Да, ретро-стиль станет основой нового дизайна. Автомобиль получит некоторые черты классического спорткара Datsun 270Z, который в 2019 г. отметил свой 50-летний юбилей. При этом общие формы и размеры автомобиля будут сопоставимы с современным 370Z.

Спорткар укомплектуют новым трехлитровым твин-турбо двигателем V6, устанавливаемый, например, на Infiniti Q50 и Q6, где он развивает 406 л.с. и 474 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, однако при желании автомобиль можно будет заказать с шестидиапазонной механической трансмиссией. Есть вероятность, что впоследствии у модели появится «заряженная» версия от NIsmo с мотором мощностью 500 лошадиных сил.