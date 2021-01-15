Nissan 400Z раскрыли до премьеры

Преемник легендарных спортивных купе 350Z и 370Z не изменит семейному ДНК. Более того, у новинки появятся ретро-черты

Да, читатели Motorpage, иногда так случается, что в свободном доступе оказываются патентные изображения будущих новинок. С новым Nissan Z случилось все то же самое, так что теперь мы можем любоваться на красивые очертания японского спорткара. Надо отдать должное Nissan – они не стали переделывать удачный концепт Proto Z, который был показан осенью прошлого года. Так что серийная версия автомобиля повторяет его практически во всем. Здесь также перекликаются черты старых моделей – вроде Datsun 240Z и Nissan 300 ZX, смешиваясь с современным обликом 350 и 370Z.

Двигатель тоже позаимствовали у концепта Proto Z. Впрочем, такой же у Infiniti Q60. Речь идет о трехлитровом 400-сильном моторе, который сочетается с 6-ступенчатой механикой. Привод- задний, очевидная дань классике.