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15 янв 2021

Nissan 400Z раскрыли до премьеры

Nissan 400Z раскрыли до премьеры

Преемник легендарных спортивных купе 350Z и 370Z  не изменит семейному ДНК. Более того, у новинки появятся ретро-черты

Да, читатели Motorpage, иногда так случается, что в свободном доступе оказываются патентные изображения будущих новинок. С новым Nissan Z случилось все то же самое, так что теперь мы можем любоваться на красивые очертания японского спорткара. Надо отдать должное Nissan – они не стали переделывать удачный концепт Proto Z, который был показан осенью прошлого года. Так что серийная версия автомобиля повторяет его практически во всем. Здесь также перекликаются черты старых  моделей – вроде Datsun 240Z и Nissan 300 ZX, смешиваясь с современным обликом 350 и 370Z.

Двигатель тоже позаимствовали у концепта Proto Z. Впрочем, такой же у Infiniti Q60. Речь идет о трехлитровом 400-сильном моторе, который сочетается с 6-ступенчатой механикой. Привод- задний, очевидная дань классике.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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