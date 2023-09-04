Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2023

Nissan Altima и Versa уйдут в отставку

Nissan Altima и Versa уйдут в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что японская компания Nissan прекратит производство седанов Altima и Versa к 2025 году

Напомним, Altima получила последнее обновление в 2022 году. Разработчики освежили дизайн автомобиля и улучшили мультимедийную систему. Автомобиль получил на выбор два бензиновых агрегата объемами 2,0 или 2,5 л. Мощность моторов - 248 л.с. (370 Нм) и 188 л.с. (244 Нм) соответственно. Трансмиссия - вариатор. Привод - передний.

Седан Versa, известный в России под названием Almera, также обновился в прошлом году. Автомобиль оснащается 1,6 литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. и 155 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Titan (2020)

Nissan Titan уходит в отставку

07 августа 2023

Опубликованы изображения иного Nissan Pathfinder

03 августа 2023
Nissan Terra

В Россию привезли Nissan Terra

28 июля 2023
Nissan Z

В Россию приехал легендарный Nissan

26 мая 2023

Nissan займется конверсией классических Skyline в электрокары

10 апреля 2023

Nissan займется возрождением старых "Скайлайнов"

28 марта 2023

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 6 4