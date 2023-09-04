Nissan Altima и Versa уйдут в отставку

Стало известно, что японская компания Nissan прекратит производство седанов Altima и Versa к 2025 году

Напомним, Altima получила последнее обновление в 2022 году. Разработчики освежили дизайн автомобиля и улучшили мультимедийную систему. Автомобиль получил на выбор два бензиновых агрегата объемами 2,0 или 2,5 л. Мощность моторов - 248 л.с. (370 Нм) и 188 л.с. (244 Нм) соответственно. Трансмиссия - вариатор. Привод - передний.

Седан Versa, известный в России под названием Almera, также обновился в прошлом году. Автомобиль оснащается 1,6 литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. и 155 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Привод - передний.