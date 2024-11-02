Nissan анонсировал новую модель на базе Renault Twingo

Японская компания Nissan готовит пополнение своего модельного ряда в Европе. Новинкой должен стать субкомпактный электромобиль на базе Renault Twingo. Об этом сообщил глава Nissan Макото Учида

Партнерство с французами позволит значительно сократить время и ресурсы на разработку новой платформы для модели. Судя по анонсу, это будет недорогой хэтчбек стоимостью до 20 000 евро (примерно 2 117 000 рублей).

Презентация модели пройдет в следующем году, вероятно, сразу после выхода на рынок донорского Twingo. Никакие технические характеристики пока не сообщаются.