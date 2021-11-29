Nissan анонсировал выпуск 23 новых моделей

Японский концерн собирается выпустить 23 новых автомобиля к 2030 году. Большая часть из них будет электромобилями, остальные – гибридами

В данный момент публике показали лишь четыре концепта: родстер Max Out, кроссоверы Hangouts и Chill-Out, а также пикап Surf Out, причем наиболее близким к серийному производству является модель Chill-Out, все потому что вся его начинка взята от серийного же электромобиля Ariya, который был представлен несколько месяцев назад. Более того, уже объявлено, что под данную модель производится реорганизация нескольких сборочных площадок. Выпуск автомобиля будет налажен в 2023 году.

В целом надо отметить, что выпуск всех новинок является частью глобального плана Nissan Ambition 2030. Он предусматривает инвестирование до 2027 года 2 триллионов иен в разработку перспективных электрифицированных автомобилей ради достижения углеродной нейтральности.