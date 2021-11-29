Автомобильный портал Motorpage
29 ноя 2021

Nissan анонсировал выпуск 23 новых моделей

Nissan анонсировал выпуск 23 новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн собирается выпустить 23 новых автомобиля к 2030 году. Большая часть из них будет электромобилями, остальные – гибридами

В данный момент публике показали лишь четыре концепта: родстер Max Out, кроссоверы Hangouts и Chill-Out, а также пикап Surf Out, причем наиболее близким к серийному производству является модель Chill-Out, все потому что вся его начинка взята от серийного же электромобиля Ariya, который был представлен несколько месяцев назад. Более того, уже объявлено, что под данную модель производится реорганизация нескольких сборочных площадок.  Выпуск автомобиля будет налажен в 2023 году.

В целом надо отметить, что выпуск всех новинок является частью глобального плана Nissan Ambition 2030. Он предусматривает инвестирование до 2027 года 2 триллионов иен в разработку перспективных электрифицированных автомобилей ради достижения углеродной нейтральности.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Titan

Новое поколение Nissan Titan могут и не представить!

19 ноября 2021
Nissan GT-R T-spec (2022)

Nissan сохранит модель GT-R, но изменит ее ДНК

08 ноября 2021
Nissan Pathfinder (2022) вид спереди

Nissan представил Pathfinder для путешественников

29 октября 2021

Nissan Leaf превратится в кроссовер

19 октября 2021
Nissan GT-R 2017 вид спереди

Австралийский врач хочет сделать из своего спорткара скорую помощь

01 октября 2021
Nissan

В Nissan готовят спорткар с минимальным расходом топлива

30 сентября 2021

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas pro (2021) объехал конкурентов на гибридных технологиях Тест драйв
29 ноября 2021

Geely Atlas
"Объехал конкурентов на гибридных технологиях"
Hyundai Creta - hyundai creta (2020) помогает развивать правое полушарие мозга
Тест драйв
26 ноября 2021

Hyundai Creta
"Помогает развивать правое полушарие мозга"
Opel Crossland - opel crossland (2021) соблазняет без заигрываний
Тест драйв
24 ноября 2021

Opel Crossland
"Понравится ли новый Opel Crossland женщинам?"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 6 9