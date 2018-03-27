Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2018

Nissan хочет продавать по миллиону гибридов и электромобилей

Nissan хочет продавать по миллиону гибридов и электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan обнародовала план «M.O.V.E. 2022», предусматривающий, что уже через пять лет под ее маркой в год будет продаваться миллион электрифицированных автомобилей: либо полностью электрических, либо оснащенных гибридной силовой установкой e-Power.

В рамках плана Nissan начнет наступление на рынок Китая, причем сразу под несколькими брендами, включая местный Venuccia. Компания разработает восемь полностью электрических транспортных средств. Причем, судя по всему, для всех них будет использоваться платформа второго поколения Leaf. Отдельно стоит задача создать электрический кроссовер по мотивам концепта IMx. С 2021 года электрификации подвергнутся автомобили Infiniti, а 20 автомобилей на 20 рынках получат системы автономного вождения.

Также Nissan продолжит внедрение гибридной технологии e-POWER, уже предлагаемой для Nissan Note и Nissan Serena в Японии. Более 129 000 автомобилей Note с e-POWER продано в Японии за первый год. Более двух третей покупателей Note выбрали автомобили именно с e-POWER, а не в базовой комплектации.

Как ожидает Nissan, электрифицированные автомобили – в том числе электромобили и модели с e-POWER – обеспечат 40% от объема продаж компании в Японии и Европе к 2022 году, и 50% – к 2025 году. В США, как предполагается, к 2025 году доля таких автомобилей в суммарном объеме продаж достигнет 20 - 30%, а в Китае – 35 - 40%.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nissan

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Qashqai

На заводе Nissan в России выпустили 50-тысячный Qashqai

20 марта 2018
Nissan Juke

Nissan обновил Juke: ждем его в России летом

07 марта 2018
Nissan Terra

Nissan показал свой рамный внедорожник

27 февраля 2018
Nissan 370Z

Nissan подтвердил разработку преемника 370Z

15 февраля 2018
Nissan 370Zki

Nissan превратил родстер 370Z в мечту москвичей

06 февраля 2018
Nissan Xmotion

Nissan показал концепт внедорожника с… рыбкой

17 января 2018

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5