Компания Nissan обнародовала план «M.O.V.E. 2022», предусматривающий, что уже через пять лет под ее маркой в год будет продаваться миллион электрифицированных автомобилей: либо полностью электрических, либо оснащенных гибридной силовой установкой e-Power.

В рамках плана Nissan начнет наступление на рынок Китая, причем сразу под несколькими брендами, включая местный Venuccia. Компания разработает восемь полностью электрических транспортных средств. Причем, судя по всему, для всех них будет использоваться платформа второго поколения Leaf. Отдельно стоит задача создать электрический кроссовер по мотивам концепта IMx. С 2021 года электрификации подвергнутся автомобили Infiniti, а 20 автомобилей на 20 рынках получат системы автономного вождения.

Также Nissan продолжит внедрение гибридной технологии e-POWER, уже предлагаемой для Nissan Note и Nissan Serena в Японии. Более 129 000 автомобилей Note с e-POWER продано в Японии за первый год. Более двух третей покупателей Note выбрали автомобили именно с e-POWER, а не в базовой комплектации.

Как ожидает Nissan, электрифицированные автомобили – в том числе электромобили и модели с e-POWER – обеспечат 40% от объема продаж компании в Японии и Европе к 2022 году, и 50% – к 2025 году. В США, как предполагается, к 2025 году доля таких автомобилей в суммарном объеме продаж достигнет 20 - 30%, а в Китае – 35 - 40%.