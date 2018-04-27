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27 апр 2018

Nissan Leaf превратился в седан

Nissan Leaf превратился в седан
Автор фото: фирма-производитель

Китайский рынок во многом схож с российским: здесь любят кроссоверы и седаны. А еще трендом последних лет стали электромобили. На автосалоне в Пекине Nissan представил электрический седан Sylphy Zero Emission.

Фактически это новый Nissan Leaf  с трехобъемным кузовом, хотя в Nissan пока не привели никаких технических подробностей, отметив только, что по новому циклу WLTP запас хода от одной зарядки у седана составляет 338 километров, а блок батарей размещен под задним сиденьем.

В оснащение Nissan Sylphy Zero Emission вошли мультимедийная система, кондиционер, подогрев передних сидений, а также система дистанционного управления некоторыми функциями с помощью смартфона.

Силовая установка на седан, вероятнее всего, перекочевала от Nissan Leaf без изменений. Электрический хэтчбек оснащается электродвигателем мощностью 150 л.с. и блоком батарей емкостью 40 килловат-часов.

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При написании новости использовалась информация:
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