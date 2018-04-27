Китайский рынок во многом схож с российским: здесь любят кроссоверы и седаны. А еще трендом последних лет стали электромобили. На автосалоне в Пекине Nissan представил электрический седан Sylphy Zero Emission.

Фактически это новый Nissan Leaf с трехобъемным кузовом, хотя в Nissan пока не привели никаких технических подробностей, отметив только, что по новому циклу WLTP запас хода от одной зарядки у седана составляет 338 километров, а блок батарей размещен под задним сиденьем.

В оснащение Nissan Sylphy Zero Emission вошли мультимедийная система, кондиционер, подогрев передних сидений, а также система дистанционного управления некоторыми функциями с помощью смартфона.

Силовая установка на седан, вероятнее всего, перекочевала от Nissan Leaf без изменений. Электрический хэтчбек оснащается электродвигателем мощностью 150 л.с. и блоком батарей емкостью 40 килловат-часов.